Transfer harekâtı başladı

Trabzonspor scout ekibi, Abdullah Avcı'nın talebiyle rekabeti artırmak için ava çıktı. Orta saha ve stoper bölgesine yeni isimler aranırken ilk 11'de direkt oynayacak futbolcular hedefleniyor.İzlenen futbolcuların isimlerinin daha önceden belirlendiği ve son durumlarıyla ilgili raporların teknik direktör Abdullah Avcı ile paylaşılacağı bildirildi. Ardından transfer için resmi girişim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.Trabzonspor transfer için çalışmalarına hız verirken radarına Bartosz Slisz takıldı. EURO 2024 eleme gruplarında Polonya ile Çekya arasında 1-1 sona eren maça giden scout ekibi, Polonya'dan Bartosz Slisz'i mercek altına aldı. Legia Varşova forması giyen 24 yaşındaki orta saha için daha önceden araştırmalarına başlayan bordo-mavili yetkililer, önceki gün de canlı izleyip rapor hazırladı. 90 dakika sahada kalan ve 71 kez topla buluşup %77 pas isabeti sağlayan oyuncu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 4 hava topunun da üçünü aldı.24 yaşındaki oyuncu, Legia Varşova ile 158 maçı geride bırakırken 5 gol atıp 11 asist yaptı.Bartosz Slisz'in kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2024'te tamamlanıyor. Polonyalı oyuncunun piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.