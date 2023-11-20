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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Evine gittile boş döndüler

Samet YÜKSEL
Evine gittile boş döndüler

“Almanlar, Kenan’ı sürekli çağırıyordu. Evine bile gittiler ama biz arayı hep sıcak tuttuk ve büyük güven verdik.”

Türkiye'nin 3-2 kazandığı Almanya maçında harika golüyle tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Kenan Yıldız'ı, Ay-Yıldızlı formayı giymesinde büyük emeği olan Türkiye U19 Teknik Direktörü Soykan Başar'a sorduk. Başar, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Kenan zaten 10-12 yaşlarından itibaren Bayern Münih'in yıldız oyuncuları arasına girmişti. Biz de o zamandan beri takipteydik. Babasıyla da o günlerde tanıştık. Ciddi bir sakatlık geçirmişti. Buna rağmen Alman Milli Takımı sürekli Kenan'ı davet ediyordu. Bu durum bizim ilgimizi iyice artırdı ve onu kaptırmamak için temaslarımızı sıklaştırdık. Arayı hep çok sıcak tuttuk. Büyük güven verdik. Amacımız onu A Milli Takım'a hazırlamaktı."

JUVENTUS VE BARCELONA HER MAÇA GELİYORDU
"Bizim amacımız Ay-Yıldız'a hizmet. Kenan gibi bir yıldızı kaçırsak yazık olurdu. U-17 Elit turunda bizim kadromuzda yer aldı. O dönem Arda Güler de takımdaydı. Juventus ve Barcelona scoutları maçlarımızı izlemeye geliyordu. Juventus'a transferinde de onu Milli Takım'da sürekli oynatmamızın payı büyüktür. Almanlar'ın U17 hocaları, Kenan'ın evine kadar gitti. İkna etmeye çalıştılar. Ancak bizim doğal, sıcak, samimi davranışlarımız çok kıymetliydi. Almanlar o dönem 'Elimizden nasıl kaçırırız" diye bayağı tartışmıştı. Bu başlangıç, EURO 2024'te onu tüm dünya konuşacak." Genç forvet, bu sezon Serie A'da 5 maça çıkarken, 36 dakika sahada kaldı. Skora ise katkı veremedi.

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Evine gittile boş döndüler
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