Evine gittile boş döndüler

Türkiye'nin 3-2 kazandığı Almanya maçında harika golüyle tüm dikkatleri üzerine çeken'ı, Ay-Yıldızlı formayı giymesinde büyük emeği olanKenan zaten 10-12 yaşlarından itibaren Bayern Münih'in yıldız oyuncuları arasına girmişti. Biz de o zamandan beri takipteydik. Babasıyla da o günlerde tanıştık.Bu durum bizim ilgimizi iyice artırdı ve onu kaptırmamak için temaslarımızı sıklaştırdık. Arayı hep çok sıcak tuttuk.Amacımız onu A Milli Takım'a hazırlamaktı."U-17 Elitturunda bizim kadromuzda yer aldı.O dönem Arda Güler de takımdaydı.Almanlar'ın U17hocaları, Kenan'ın evine kadar gitti.İkna etmeye çalıştılar. Ancak bizimdoğal, sıcak, samimi davranışlarımızçok kıymetliydi. Almanlar o dönemdiyebayağı tartışmıştı. Bu başlangıç,