Evine gittile boş döndüler

“Almanlar, Kenan’ı sürekli çağırıyordu. Evine bile gittiler ama biz arayı hep sıcak tuttuk ve büyük güven verdik.”
Türkiye'nin 3-2 kazandığı Almanya maçında harika golüyle tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındakiKenan Yıldız'ı, Ay-Yıldızlı formayı giymesinde büyük emeği olan Türkiye U19 TeknikDirektörü Soykan Başar'a sorduk.Başar, yaşanan süreci şöyle anlattı:"Kenan zaten 10-12 yaşlarından itibaren Bayern Münih'in yıldız oyuncuları arasına girmişti. Biz de o zamandan beri takipteydik. Babasıyla da o günlerde tanıştık. Ciddi bir sakatlık geçirmişti. Bunarağmen Alman Milli Takımı sürekliKenan'ı davet ediyordu. Bu durum bizim ilgimizi iyice artırdı ve onu kaptırmamak için temaslarımızı sıklaştırdık. Arayı hep çok sıcak tuttuk. Büyükgüven verdik. Amacımız onu A Milli Takım'a hazırlamaktı."
JUVENTUS VE BARCELONA HER MAÇA GELİYORDU
"Bizim amacımız Ay-Yıldız'a hizmet.Kenan gibi bir yıldızı kaçırsakyazık olurdu. U-17 Elitturunda bizim kadromuzda yer aldı.O dönem Arda Güler de takımdaydı.Juventus ve Barcelonascoutları maçlarımızı izlemeyegeliyordu. Juventus'a transferindede onu Milli Takım'dasürekli oynatmamızın payıbüyüktür. Almanlar'ın U17hocaları, Kenan'ın evine kadar gitti.İkna etmeye çalıştılar. Ancak bizimdoğal, sıcak, samimi davranışlarımızçok kıymetliydi. Almanlar o dönem'Elimizden nasıl kaçırırız" diyebayağı tartışmıştı. Bu başlangıç,EURO 2024'te onu tüm dünyakonuşacak." Genç forvet, busezon Serie A'da 5 maça çıkarken,36 dakika sahada kaldı.Skora ise katkı veremedi.