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Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:03

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdırmak için Manchester United ve Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray, iki maçı da kazanması halinde adeta kasasını dolduracak.

Bu sezon Avrupa'da başarı elde etmek için yüksek bütçeli, yıldızlarla dolu bir kadro kuran Galatasaray hedeflerine adım adım ilerliyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki eleme turu ve bir play-off geçerek grup aşamasına kalan sarı-kırmızılı takım şimdi de adını son 16'ya yazdırmak istiyor.

DEVLER LİGİ'NDE 2 MAÇ KALDI
A Grubu'na Kopenhag beraberliği ve Manchester United zaferiyle giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'e karşı iki maçta da çok iyi bir futbol ortaya koysa da yenilmekten kurtulamadı. 4 puanı bulunan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'nde 2 maçı kaldı. 29 Kasım'da Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray, 12 Aralık'ta ise Kopenhag karşılaşması için Danimarka'ya gidecek. Galatasaray iki maçta da galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak.

476 MİLYON TL EKSTRA GELiR
Galatasaray önemli de bir gelirin sahibi olacak. İki maçta iki galibiyet alması halinde 5.6 milyon euro kazanacak. Ayrıca son 16 turuna yükseldiği için 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak. Böylece Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında toplam 15.2 milyon euro; günümüz kuruyla 476 milyon TL ekstra gelir elde edecek. (Fotomaç)

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GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
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