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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:14

Son dakika haberi: Beşiktaş savunmasında acil alarm! Jean Onana etkisiz kaldı...

Son dakika haberi: Beşiktaş savunmasında acil alarm! Jean Onana etkisiz kaldı...

Süleyman Seba’nın anısına Sakarya’da oynanan karşılaşmada Kartal’ın gollerini Rebic ve Donkor (K.K) kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı Kassongo’dan geldi. Siyah-beyazlı ekibin galibiyetine rağmen Jean Onana'nın performansı eleştirildi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Beşiktaş, dostluk maçında Sakarya'yı 2-1 yendi ama defansı sıkıntılı bir görüntü sergiledi.

Beşiktaş, yedek ve as karması bir takımla sahaya çıkarken gençler de forma şansı buldu. Bu oyuncular arasında en dikkat çeken isim; Emrecan Bulut oldu. Yazın transfer edilen ancak 1 dakika dahi resmi maçta forma şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcu, asıl mevki kanat olmasına rağmen santrforda etkili performans ortaya koydu ve Rebic'in golüne asist yaptı. Ayrıca Donkor'un kendi kalesine attığı ikinci golün hazırlayıcısı oldu.

Siyah-beyazlıların savunması ise çok iç açıcı değildi. Jean Onana yine etkisizdi. Kassongo, merkezin zafiyetinden faydalanıp takımının tek golünü attı. Ataklarını merkezde şekillendiren Sakaryaspor, beklerde yer alan Onur Bulut ve Umut Meraş'ı da zorlayarak çok sayıda pozisyona girdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş savunmasında acil alarm! Jean Onana etkisiz kaldı...
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