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Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:00 Son Güncelleme: 20.11.2023 11:13

SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Salah'a şok saldırı!

SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Salah’a şok saldırı!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır deplasmanda Sierra Leone ile karşılaştı. Müsabakada iki holigan, Mohamed Salah'a saldırı girişiminde bulundu.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Sierra Leone-Mısır maçı oynandı. Mısır, Trezeguet'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Trezeguet'ye ilk golün pasını Mostafa Mohamed, ikinci golün asistini ise Mohamed Salah yaptı.

Maçın son dakikalarında korkulu anlar yaşandı. 89'da sahaya atlayan iki holigan, Mohamed Salah'a saldırmaya kalkıştı. Güvenlik görevlilerinin sahaya ilk atlayan holiganı yakaladığı anlarda ikinci kişi tribünden sahaya girip Mohamed Salah'a doğru yöneldi. Saldırganın Mohamed Salah'a doğru koştuğunu gören bir güvenlik görevlisi ve Salah'ın takım arkadaşı, şahsa müdahale etti.

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SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Salah'a şok saldırı!
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