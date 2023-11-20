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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Türklere karşı iflas ettik!

Türklere karşı iflas ettik!
Almanlar, 80 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'ye yenilmenin yanı sıra, gurbetçiler tarafından yuhalanmanın şokunu yaşadı.
Sosyal medyada buna vurgu yapan yorumlar öne çıkarken, Alman basını da skoru ve oyunu şöyle yorumladı:
BILD: Berlin'de Hayal Kırıklığı Gecesi.
KICKER: VAR penaltı kararı verdi: Almanya, Nagelsmann'ın iç saha galasında Türkiye'ye yenildi.



SPORT1: Çılgın gece, Almanya'nın başarısızlığı ile sona erdi.
SPOX: Nagelsmann'ın evinde ilk acı maçı! Milli takımdan Türklere karşı iflas.
SUDDEUTSCHE ZEITUNG: Nagelsmann için çok acı bir akşam yaşandı.

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Türklere karşı iflas ettik!
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