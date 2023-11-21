Enteresan gol!

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşanırkenSarılacivertlilerin gollerini Yaşam Göksu ve Yağmur Uraz (2) kaydederken, siyah-beyazlılara Esra Manya ve Halilaj'ın sayıları yetmedi. Mücadeleye iseF.Bahçe kalecisi Göknur Güleryüz degaj yapmak için topu elinde tutarken Kosovalı futbolcu, meşin yuvarlağı kafayla vurarak önüne aldı, ardından da şutunu çekip ağları sarstı.F.Bahçeli oyuncular itirazda bulunsa da hakem golü geçerli saydı. Bu an, akıllara Beşiktaş efsanesi Metin Tekin'i getirdi. Sarı Fırtına lakaplı Tekin, 1985- 86 sezonunda Orduspor ile oynadıkları karşılaşmada topu kaleciden kafa ile almış, ardından da Kovacevic şutunu çekerek golü bulmuştu. Beşiktaş o karşılaşmayı 5-1 galip bitirmişti.