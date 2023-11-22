Tarihi maç sonrası Montella'dan gurur dolu sözler! "Geldiğimden beri en önemlisi..."

"HAKEMLERLE ALAKALI YORUM YAPMAM"



Karşılaşmanın hakemi ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam şu yanıtı verdi:



"Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı yorum yapmam. Dışarıdan yargılamak kolay oluyor. İsteyerek bir takımı öne çıkarmış gibi görünse de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bazı pozisyonlarda farklı açılarla yorumlayıp karar verdi. Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Büyük hatalar yaptığını da düşünmüyorum."

"CENK TOSUN'UN EKSİKLİĞİNİ YAŞADIK"



Santrfor pozisyonundaki eksikliklerle ilgili bir soruya Montella, "Bu maçta Cenk Tosun'un eksikliğini şöyle yaşadık. 2 gol atmıştı. Enes Ünal da gelecekte değerlendirebileceğimiz bir oyuncu. Ne kadar değerli olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.