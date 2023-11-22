Yerimiz zirve adımız Türkiye

A Milli Takım'ın 18 yaşındaki forveti Kenan Yıldız, soyadının hakkını veriyor… Juventus'ta forma giyen genç futbolcu,Dün de oyuna sonradan girip, 1 puanı getiren penaltıyı yaptıran isim oldu. Ayrıca sahaya adım atarken formadaki Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçı tribünden izledi. Karşılaşmanın ardından da şöyle konuştu: "İlk kez grup lideri olarak bir turnuvayı bitiriyoruz.Önemli olan, bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek.Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, grubunu lider bitirerek tarihi bir başarıya imza attı. Daha önceAncak dün Bizim Çocuklar, Yusuf Yazıcı'nın penaltı golüyle bu hasreti bitirip,Montella yönetimindeki Milliler, cumartesi gecesi de özel maçta Almanya'yı mağlup edip, bu deplasmanda 72 yıl sonra kazanmış ve adını tarihe yazdırmıştı.