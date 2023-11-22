Yerimiz zirve adımız Türkiye

Deplasmandaki maçta Ay-Yıldızlılar, henüz 7. dakikada Neco Williams’ın golüyle geri düştü. İtalyan hoca, hamleleriyle ekibini ayakta tuttu. Sonradan oyuna giren Kenan Yıldız 70’te penaltı yaptırırken, Yusuf Yazıcı da kaleciyle topu ters köşelere gönderdi
YILDIZ GİBİ PARLIYOR
A Milli Takım'ın 18 yaşındaki forveti Kenan Yıldız, soyadının hakkını veriyor… Juventus'ta forma giyen genç futbolcu, Ay-Yıldızlılar'ın Almanya maçındajeneriklik bir gol kaydetmişti. Dün de oyuna sonradan girip, 1 puanı getiren penaltıyı yaptıran isim oldu. Ayrıca sahaya adım atarken formadaki Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.
HAYAL ETTİKGERÇEK OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçı tribünden izledi. Karşılaşmanın ardından da şöyle konuştu: "İlk kez grup lideri olarak bir turnuvayı bitiriyoruz. Özellikle teknikekip, futbolcular ve biz takım olarakinandık, hayal edip bunu gerçekleştirdik. Önemli olan, bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. Grup birinciliğini milletimizearmağan ediyoruz."
TARİH YAZICI! Deplasmanda Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, grubunu lider bitirerek tarihi bir başarıya imza attı. Daha önce 5 kez AvrupaŞampiyonası, 2 defa da DünyaKupası'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz,bu 7 turnuvaya da grup lideri olarakkatılamamıştı. Ancak dün Bizim Çocuklar, Yusuf Yazıcı'nın penaltı golüyle bu hasreti bitirip, daha önce aldığı Almanya biletini'Zirveden' olarak revize etti. Montella yönetimindeki Milliler, cumartesi gecesi de özel maçta Almanya'yı mağlup edip, bu deplasmanda 72 yıl sonra kazanmış ve adını tarihe yazdırmıştı.