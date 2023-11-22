Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yerimiz zirve adımız Türkiye
Giriş Tarihi: 22.11.2023

Yerimiz zirve adımız Türkiye

Yerimiz zirve adımız Türkiye

Deplasmandaki maçta Ay-Yıldızlılar, henüz 7. dakikada Neco Williams’ın golüyle geri düştü. İtalyan hoca, hamleleriyle ekibini ayakta tuttu. Sonradan oyuna giren Kenan Yıldız 70’te penaltı yaptırırken, Yusuf Yazıcı da kaleciyle topu ters köşelere gönderdi

YILDIZ GİBİ PARLIYOR
A Milli Takım'ın 18 yaşındaki forveti Kenan Yıldız, soyadının hakkını veriyor… Juventus'ta forma giyen genç futbolcu, Ay-Yıldızlılar'ın Almanya maçında jeneriklik bir gol kaydetmişti. Dün de oyuna sonradan girip, 1 puanı getiren penaltıyı yaptıran isim oldu. Ayrıca sahaya adım atarken formadaki Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.




HAYAL ETTİK GERÇEK OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçı tribünden izledi. Karşılaşmanın ardından da şöyle konuştu: "İlk kez grup lideri olarak bir turnuvayı bitiriyoruz. Özellikle teknik ekip, futbolcular ve biz takım olarak inandık, hayal edip bunu gerçekleştirdik. Önemli olan, bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. Grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz."

TARİH YAZICI!
Deplasmanda Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, grubunu lider bitirerek tarihi bir başarıya imza attı. Daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası, 2 defa da Dünya Kupası'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu 7 turnuvaya da grup lideri olarak katılamamıştı. Ancak dün Bizim Çocuklar, Yusuf Yazıcı'nın penaltı golüyle bu hasreti bitirip, daha önce aldığı Almanya biletini 'Zirveden' olarak revize etti. Montella yönetimindeki Milliler, cumartesi gecesi de özel maçta Almanya'yı mağlup edip, bu deplasmanda 72 yıl sonra kazanmış ve adını tarihe yazdırmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerimiz zirve adımız Türkiye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA