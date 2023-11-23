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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Altın dokunuş!

UĞUR ÇEM
Altın dokunuş!
İtalyan çalıştırıcının sonradan oyuna aldığı 19 isim, 4 karşılaşmada 5 kez (4 gol-1 asist) tabelayı değiştirdi
Letonya maçında skoru rahatlatan kulübe; Almanya'da galibiyeti getirdi, Galler'de beraberliği ve liderliği sağladı
Montella'nın öğrencileri, ilk kez bir turnuvaya grup lideri olarak giderek tarih sayfalarına da adlarını yazdırdı

A Milli Takımımız, Kuntz'un yerine gelen Vincenzo Montella ile kendini buldu. Hırvatistan (1-0) ve Letonya (4-0) zaferleriyle EURO 2024 biletini son maça çıkmadan cebine koyan İtalyan hoca, Galler deplasmanında da geriye düşmesine rağmen skoru eşitleyip (1-1) tarihi hedef olan grup liderliğine ulaştı. Henüz 4 maçtır Ay-Yıldızlılar'ı çalıştıran Montella, stratejik yönünü ortaya koydu.

YERİNDE HAMLELERLE İSTEDİĞİNİ ALDI
49 yaşındaki teknik adam, kulübeden sahaya sürdüğü 19 oyuncudan gelen 4 gol-1 asistlik performansla kanıtladı. Galler deplasmanında daha 7. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen, mücadeleden kopmayan ve oyunu iyi okuyan İtalyan çalıştırıcının, 56'da sahaya sürdüğü Kenan Yıldız penaltıyı alırken, 33'te Abdülkadir Ömür'ün yerine dahil olan Yusuf Yazıcı, golüyle sonucu belirledi.




YUSUFLAR PENALTIDAN KALEYI BULDU
Gruplarda Letonya maçı 1-0'ken sonradan giren Cenk Tosun dublesiyle, Yusuf Sarı da asistiyle takımı rahatlattı. Almanya ile 80 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan özel karşılaşmada Yusuf Sarı penaltıdan galibiyeti, gruplardaki son maç olan Galler'de de Yusuf Yazıcı beyaz noktadan beraberliği getirdi. Böylelikle İtalyan hoca, kendisine görev verenlerin de güvenini boşa çıkarmamış oldu.

'HAYALİMİZ DAHA YUKARILAR'
Büyükekşi: "Bundan sonraki hayalimiz Avrupa Şampiyonası'nda önce gruptan çıkmak, daha sonra da gidebileceğimiz yere kadar daha yukarılara tırmanmak"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tarihte ilk kez gruptan lider çıkmanın mutluğunu yaşadıklarını söylerken, yeni yol haritasını da belirledi. Başkanın öne çıkan satır başları şöyle: "Bu birinciliği milletimize armağan ediyoruz. Türk Milli Takımı hepimizin gözbebeği. Avrupa Şampiyonası'na katılması konusundaki hayalimiz şu anda bitti. Bundan sonraki hayalimiz Avrupa Şampiyonası'nda önce gruptan çıkmak, daha sonra da gidebileceğimiz yere kadar daha yukarılara tırmanmak. 2032 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleme yetkisini aldık. Bundan sonraki bütün Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılan bir ekip olmak istiyoruz. Genç ve kaliteli bir takımımız var. Her dönemde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Kenan Yıldız bunun son örneği oldu. Bunun devamı da gelecek."




GELECEĞİMİZ EMİN ELLERDE
Montella'nın A Milli Takım'a hediyesi Kenan Yıldız, Almanya maçında müthiş bir gole imza atarken, Galler deplasmanında penaltıyı kazanan isimdi. 18 yaşındaki yıldız, performansı kadar önceki gün oyuna girerken kameralara yansıyan hareketiyle de gönülleri fethetti. Annesi Alman, babası Türk olan, Almanya Regensburg doğumlu Kenan'ın oyuna girmek için hocasından son talimatları alırken, formasını önce öpüp, ardından alnına koyması övgü dolu yorumları da beraberinde getirdi: "Türk Milli Takımı'nın geleceği emin ellerde", "Prim tartışmaları yapan futbolculardan, değerlerine saygı duyan oyunculara", "Adamsın çocuk", "Sen bu ülkenin umudusun".

ŞİMDİ RAKİPLER DÜŞÜNSÜN
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek EURO 2024'ün kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da yapılacak. Gözler, tarihinde ilk kez eleme gruplarını liderlikle tamamlayan A Milli Takım'ın rakiplerinin kim olacağına çevrilmiş durumda. Ülkesi İtalya ile rakip olması halinde ne hissedeceği sorulan Montella, "Bir duygu hissetmiyorum. Önce kuralar şekilsin, sonra bakacağız. Türk halkının ruhuyla sahada olacağız. Bu bayrak için mücadele edeceğiz" yanıtını verdi.

FİNAL MÜCADELESİ BERLİN'DE OLACAK
Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın 10 farklı şehrinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Grup müsabakaları Düsseldorf, Hamburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Berlin ve Leipzig'de olacak. 14 Temmuz'daki büyük final ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın liderlik coşkusu, soyunma odasına da yansıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da Ay-Yıldızlı ekibimizle birlikte zafer pozu verdi.

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