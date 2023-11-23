Altın dokunuş!

İtalyan çalıştırıcının sonradan oyuna aldığı 19 isim, 4 karşılaşmada 5 keztabelayı değiştirdiLetonya maçındakulübe; Almanya'da galibiyeti getirdi,Galler'de beraberliği ve liderliği sağladıMontella'nın öğrencileri,bir turnuvaya grup lideri olarak giderek tarih sayfalarına da adlarını yazdırdıA Milli Takımımız, Kuntz'un yerine gelen Vincenzo Montella ile kendini buldu.İtalyan hoca, Galler deplasmanında da geriye düşmesine rağmen skoru eşitleyip (1-1) tarihi hedef olan grup liderliğine ulaştı.49 yaşındaki teknik adam, kulübeden sahaya sürdüğü 19 oyuncudan gelen 4 gol-1 asistlik performansla kanıtladı. Galler deplasmanında daha 7. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen, mücadeleden kopmayan ve oyunu iyi okuyan İtalyan çalıştırıcının,Gruplarda Letonya maçı 1-0'ken sonradan girendublesiyle,da asistiyle takımı rahatlattı. Almanya ile 80 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan özel karşılaşmadapenaltıdan galibiyeti, gruplardaki son maç olan Galler'de debeyaz noktadan beraberliği getirdi. Böylelikle İtalyan hoca, kendisine görev verenlerin de güvenini boşa çıkarmamış oldu.Büyükekşi: "Bundan sonraki hayalimiz Avrupa Şampiyonası'nda önce gruptan çıkmak, daha sonra da gidebileceğimiz yere kadar daha yukarılara tırmanmak"FF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tarihte ilk kez gruptan lider çıkmanın mutluğunu yaşadıklarını söylerken,Başkanın öne çıkan satır başları şöyle: "Avrupa Şampiyonası'na katılması konusundaki hayalimiz şu anda bitti.2032 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleme yetkisini aldık.Genç ve kaliteli bir takımımız var.Montella'nın A Milli Takım'a hediyesi Kenan Yıldız, Almanya maçında müthiş bir gole imza atarken, Galler deplasmanında penaltıyı kazanan isimdi. 18 yaşındaki yıldız, performansı kadar önceki gün oyuna girerken kameralara yansıyan hareketiyle de gönülleri fethetti.Kenan'ın oyuna girmek için hocasından son talimatları alırken, formasını önce öpüp, ardından alnına koyması övgü dolu yorumları da beraberinde getirdi:lmanya'nın ev sahipliğindetarihleri arasındagerçekleşecek EURO 2024'ünkura çekimi,Gözler, tarihindeilk kez eleme gruplarını liderlikletamamlayan A Milli Takım'ınrakiplerinin kim olacağına çevrilmişdurumda."Bir duygu hissetmiyorum. Önce kuralarşekilsin, sonra bakacağız.yanıtını verdi.Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın 10 farklı şehrinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Grup müsabakaları Düsseldorf, Hamburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Berlin ve Leipzig'de olacak. 14 Temmuz'daki büyük final ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın liderlik coşkusu, soyunma odasına da yansıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da Ay-Yıldızlı ekibimizle birlikte zafer pozu verdi.