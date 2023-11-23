Son dakika haberi: Galatasaray’dan Angelino presi! Cimbom çözümü buldu

Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro satın alma maddesi devreye girecek. Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi. Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor.