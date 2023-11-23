Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'dan Angelino presi! Cimbom çözümü buldu
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:17

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Angelino presi! Cimbom çözümü buldu

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Angelino presi! Cimbom çözümü buldu

Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için bir çözümü buldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro satın alma maddesi devreye girecek. Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi. Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor.

Manchester United maçında görev yapacak İspanyol sol bek, opsiyon sorunu çözülmezse Süper Lig'de oynatılmayacak ve Devler Arenası'ndaki Kopenhag deplasmanına saklanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
Başka yolu yok
CHP’nin İP’iyle kuyuya inmek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Angelino presi! Cimbom çözümü buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA