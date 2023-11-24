Galatasaray’a yeni Drogba: Galatasaray yeni Drogba’yı İsveç’te buldu!

Galatasaray'ın ocak ayı için transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılı takımın scout ekiplerinin İsveç ekibi Hammarby'nin U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki İsveçli forvet Dennis Asprilla Ponce'u yakından takip ettiği öğrenildi.

Scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi. Scout ekibinin Ponce gibi daha birçok genç yıldızı da takip ettiği gelen haberler arasında... Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu için "Yeni Drogba" benzetmesi yapıldı. Dennis Asprilla Ponce'nin henüz kariyerinde profesyonel bir maçı bulunmuyor. (Takvim)