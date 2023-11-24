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Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:24

Galatasaray'a yeni Drogba: Galatasaray yeni Drogba'yı İsveç'te buldu!

Galatasaray’a yeni Drogba: Galatasaray yeni Drogba’yı İsveç’te buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için 16 yaşındaki İsveçli golcü Dennis Asprilla Ponce gündeme geldi.

Galatasaray'ın ocak ayı için transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılı takımın scout ekiplerinin İsveç ekibi Hammarby'nin U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki İsveçli forvet Dennis Asprilla Ponce'u yakından takip ettiği öğrenildi.

Scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi. Scout ekibinin Ponce gibi daha birçok genç yıldızı da takip ettiği gelen haberler arasında... Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu için "Yeni Drogba" benzetmesi yapıldı. Dennis Asprilla Ponce'nin henüz kariyerinde profesyonel bir maçı bulunmuyor. (Takvim)

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Galatasaray'a yeni Drogba: Galatasaray yeni Drogba'yı İsveç'te buldu!
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