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Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:19

Kvaratskhelia'ya Chelsea kancası! 100 milyon Euro

Kvaratskhelia’ya Chelsea kancası! 100 milyon Euro

Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia için Chelsea iddiası ortaya atıldı. İtalyan ekibinin, Gürcü yıldız için 100 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.

Napoli'nin geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia'nın adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester City, Real Madrid, Barcelona ve Newcastle United'ın gündeminde olan Kvaratskhelia için şimdi de Chelsea devreye girdi. Chelsea'nin Transfer hamlesinde takımın sezonu bitireceği nokta ve UEFA'nın FFP kurallarının etkili olacağı vurgulandı.

EN AZ 100 MİLYON EURO
Yine haberde Napoli'nin Kvaratskhelia'dan en az 100 milyon euro bonservis geliri beklediği kaydedildi. Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 maça çıkan Kvaratskhelia 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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Kvaratskhelia'ya Chelsea kancası! 100 milyon Euro
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