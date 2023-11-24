Kvaratskhelia’ya Chelsea kancası! 100 milyon Euro

Napoli'nin geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia'nın adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester City, Real Madrid, Barcelona ve Newcastle United'ın gündeminde olan Kvaratskhelia için şimdi de Chelsea devreye girdi. Chelsea'nin Transfer hamlesinde takımın sezonu bitireceği nokta ve UEFA'nın FFP kurallarının etkili olacağı vurgulandı.

EN AZ 100 MİLYON EURO

Yine haberde Napoli'nin Kvaratskhelia'dan en az 100 milyon euro bonservis geliri beklediği kaydedildi. Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 maça çıkan Kvaratskhelia 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

