Neymar için sakatlık itirafı: Biliyorduk

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den bu yaz ayrılan Neymar için sakatlık itirafı geldi. L'Equipe'te yer alan haberde; Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olduğu dönemde sakatlığının kulüp tarafından bilindiği ve buna rağmen Brezilyalı yıldızdan sahaya çıkmasının istendiği belirtildi.

Neymar'ın o dönemde sağ ayağında bir kemikte stres kırığı tespit edildiği ve ameliyat olmasının gerektiğinin tavsiye edildiği kaydedildi. Sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'e transfer olan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın Uruguay'la oynadığı maçta sakatlanmış ve yapılan kontrollerin ardından çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.

