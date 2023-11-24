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Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:30

Neymar için sakatlık itirafı: Biliyorduk

Neymar için sakatlık itirafı: Biliyorduk

Paris Saint Germain'in eski kulüp doktorları, Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye transfer olmadan önce Brezilyalı yıldızın sakatlığını bildiklerini söyledi.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den bu yaz ayrılan Neymar için sakatlık itirafı geldi. L'Equipe'te yer alan haberde; Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olduğu dönemde sakatlığının kulüp tarafından bilindiği ve buna rağmen Brezilyalı yıldızdan sahaya çıkmasının istendiği belirtildi.

Neymar'ın o dönemde sağ ayağında bir kemikte stres kırığı tespit edildiği ve ameliyat olmasının gerektiğinin tavsiye edildiği kaydedildi. Sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'e transfer olan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın Uruguay'la oynadığı maçta sakatlanmış ve yapılan kontrollerin ardından çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.

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Neymar için sakatlık itirafı: Biliyorduk
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