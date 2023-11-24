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Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:21

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Isco harekatı

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Isco harekatı

Trabzonspor'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. İspanyol medyası, Real Betis'in 10 numarası Isco'nun Fırtına'ya gidebileceğini yazdı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir yapılamaya giden Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-Mavililer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fırtına'nın Real Betis'te forma giyen Isco ile temasta olduğu öne sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'nin İspanyol basınından derlediği habere göre; Isco'nun Real Betis ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çekilirken, Trabzonspor'un bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek istediğine vurgu yapıldı.

Trabzonspor'un 31 yaşındaki 10 numara için ısrarcı olduğu iddia edilirken yapılan değerlendirmede, "Türkler, Isco transferini hemen sonlandırmak istiyor. Yetkili menajer, Real Betis ile pazarlıkta. Şartlarda anlaşma sağlanırsa Isco sezon bitimini beklemeden Trabzonspor'un formasını giyebilir" ifadelerini kullanıldı.

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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Isco harekatı
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