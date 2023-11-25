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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Balotelli ölümden döndü

Balotelli ölümden döndü
Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli, önceki akşam İtalya'da büyük bir badire atlattı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğu için ülkesi İtalya'da bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Brescia'da trafik kazası geçirdi. Duvara çarpan ve aracı kullanılamaz hale gelen Balotelli, kazadan yara almadan kurtuldu. Adana Demirspor da oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, "Evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin alkol kontrolünden kaçtığı iddia edilirken olaydan sonra dış basına konuşan tecrübeli futbolcu, "Sarhoş değildim" dedi. Yıldız oyuncu, bu sezon Mavi Şimşekler'de 5 maçta oynarken 3 gol attı.

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Balotelli ölümden döndü
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