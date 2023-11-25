Balotelli ölümden döndü

Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli, önceki akşam İtalya'da büyük bir badire atlattı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğu için ülkesi İtalya'da bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Brescia'da trafik kazası geçirdi. Duvara çarpan vearacı kullanılamazhale gelen Balotelli,kazadan yara almadankurtuldu. Adana Demirspor da oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, "Evindeistirahatte olup herhangibir sıkıntısıolmadığını bilgilerinizesunarız" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin alkol kontrolünden kaçtığı iddia edilirken olaydan sonra dış basına konuşan tecrübeli futbolcu, "Sarhoşdeğildim" dedi. Yıldız oyuncu, bu sezon Mavi Şimşekler'de 5 maçta oynarken 3 gol attı.