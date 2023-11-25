Balotelli ölümden döndü

Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli, önceki akşam İtalya'da büyük bir badire atlattı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğu için ülkesi İtalya'da bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Brescia'da trafik kazası geçirdi.Adana Demirspor da oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, "ifadelerini kullandı. Balotelli'nin alkol kontrolünden kaçtığı iddia edilirken olaydan sonra dış basına konuşan tecrübeli futbolcu,dedi. Yıldız oyuncu, bu sezon Mavi Şimşekler'de 5 maçta oynarken 3 gol attı.