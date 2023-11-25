Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, Ankara'da üyelerle buluştu. Rakibi Serdal Adalı'ya göndermelerde bulunan Arat, "Projelerimizi anlattık, herkesprojelerin nasıl yapılamayacağınıanlatmaya başladı.Sen de kendi projelerini anlat.Biz dersimize çok iyi çalıştık" dedi. Dortmund'da olduğu gibi büyük bir tribün yapacaklarını da vurgulayan Arat, şöyle devam etti: "Yapamayacak diyorlar, bütün mercilerle görüştüm, bilim adamlarıyla konuşuyoruz, bilime neden karşı geliyorsunuz? UEFA'nın, Türkiye'nin en güzel stadını yok sayması kabul edilemez. Bustat Avrupa Şampiyonası'ndakullanılacak. Rakibim kim, Çebi mi Adalı mı, henüz camia anlayamadı. Rakipler teker teker gelsin."