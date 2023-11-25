Küstah Fransa’dan bir skandal daha!

Batı dünyası, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama gözlerini kapatırken Filistin'e destek veren futbolculara karşı da her geçen gün ayrı bir skandal yaşanıyor. Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal, geçen ay Yahudiler aleyhine mesaj yayınlayan bir kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Nice Savcılığı da olayla ilgili, 'nefrete kışkırtma' gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı. Daha önce de Benzema, Filistin halkına verdiği destek nedeniyle Fransız bakanları tarafından hedef tahtasına konulmuştu.