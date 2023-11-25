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Giriş Tarihi: 25.11.2023 12:08

Selahattin Baki'den İrfan Can Kahveci-CSKA Moskova açıklaması

Selahattin Baki’den İrfan Can Kahveci-CSKA Moskova açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İrfan Can Kahveci ile ilgili Rus basınına transfer açıklamasında bulundu.

CSKA'nın Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci'ye transfer teklifi yaptığı şeklindeki haberler Rus basınının da gündemindeydi.

Ruslar bu konudaki gelişmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye sordu. Baki, Rus basınına yaptığı açıklamada, "İrfan Can Kahveci ile ilgili şu ana kadar CSKA'dan herhangi bir teklif almadık. Transfer mümkün mü? Somut bir teklif gelene kadar değerlendirme yapamayacağız" ifadelerini kullandı.

Haberde, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna CSKA'nın 10 milyon euro önerdiğine dair iddialara da yer verildi. Sözleşmesi 2025 yazında sona eren Kahveci bu sezon Türkiye Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 21 maça çıktı, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Selahattin Baki'den İrfan Can Kahveci-CSKA Moskova açıklaması
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