Haftada 1 hoca gidiyor!

Süper Lig’de geride kalan 13 haftada 12 çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Zincirin son halkası, Kasımpaşa ile vedalaşan Kemal Özdeş oldu. Üst üste 3 mağlubiyet, 53 yaşındaki teknik adamın vedasını hızlandırdı
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada teknik adam ayrılığının son halkası Kemal Özdeş oldu. Sezon başında Kasımpaşa'da koltuğa oturan 53 yaşındaki çalıştırıcı, üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti. Yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir" ifadeleri kullanıldı. Özdeş ile birlikte Süper Lig'de ilk 13 haftanın Z raporu çıkarıldığında 12 teknik direktöre veda edildi. Neredeyse her hafta bir hocaya 'güle güle' denildi. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 ve 2019 yıllarında görev almıştı. Özdeş, 4 Nisan 2023'te başlayan son dönemini; 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle tamamladı.
MURAT ÖZBOSTAN
ANALİZ
Türk futbolunun en büyük sorunu sosyal medyadır
Teknik adam değişimlerinin Türkiye'de şaşılacak bir boyutu yok. Bu duruma en çok onlar seviniyor. Çünkü giden meslektaşın yerine diğeri geliyor, sonra o da gidiyor... Bugün Süper Lig'de4 yabancı teknik adamvar (Adana Demir; Kluivert, Gaziantep FK; Sumudica, Pendikspor; Vieira ve Samsunspor; Gisdol). Diğerleri yerli isimler... Hatta yerliler,"Biz varkenyabancıya negerek var" diyereksitem ediyor. Haklı olabilirler ama peki Türkiye'yi Avrupa'da hangi yerli teknik adam temsil ediyor? Erol Bulut var. Niye daha fazla hocamız yurt dışında değil? Konuya bir de buradan bakalım... Biz hocalarımızıkendi değirmenimizdeun ufak edip itibarsızlaştırırkenAvrupa kulüplerineden saygı göstersin! Türk futbolunun ana sorunu ve kâbusu sosyal medyadır. Bu kadar çok yalanın ve çarpıtmanın olduğu futbol mevsimi yaşanmamıştı. TFF ve adlimakamlar dahaaktif devreye girmeli, toplumu spordan soğutan bu dezenformasyonun önüne geçilmeli. Yoksa kimsenin 'marka değeri' demeye hakkı yok...