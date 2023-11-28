Haftada 1 hoca gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada teknik adam ayrılığının son halkası Kemal Özdeş oldu. Sezon başında Kasımpaşa'da koltuğa oturan 53 yaşındaki çalıştırıcı, üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti. Yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir" ifadeleri kullanıldı. Özdeş ile birlikte Süper Lig'de ilk 13 haftanın Z raporu çıkarıldığında 12 teknik direktöre veda edildi. Neredeyse her hafta bir hocaya 'güle güle' denildi. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 ve 2019 yıllarında görev almıştı. Özdeş, 4 Nisan 2023'te başlayan son dönemini; 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle tamamladı.adam değişimlerinin Türkiye'de şaşılacak bir boyutu yok. Bu duruma en çok onlar seviniyor. Çünkü giden meslektaşın yerine diğeri geliyor, sonra o da gidiyor...(Adana Demir; Kluivert, Gaziantep FK; Sumudica, Pendikspor; Vieira ve Samsunspor; Gisdol). Diğerleri yerli isimler...Haklı olabilirler ama peki Türkiye'yi Avrupa'da hangi yerli teknik adam temsil ediyor?Niye daha fazla hocamız yurt dışında değil? Konuya bir de buradan bakalım...Türk futbolunun ana sorunu ve kâbusu sosyal medyadır. Bu kadar çok yalanın ve çarpıtmanın olduğu futbol mevsimi yaşanmamıştı.toplumu spordan soğutan bu dezenformasyonun önüne geçilmeli. Yoksa kimsenin 'marka değeri' demeye hakkı yok...