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Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:03

Real Madrid, Carlo Ancelotti ile sözleşme uzatıyor

Real Madrid, Carlo Ancelotti ile sözleşme uzatıyor

Real Madrid, Carlo Ancelotti ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamak için kısa sürede masaya oturacak.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, bu yılın son günlerinde Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlayacak.

ANCELOTTI SICAK BAKIYOR
Haberde, Madrid ekibinin 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği Ancelotti'nin de takımın başında kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. Brezilya Milli Takımı'nın da ilgisi bulunan Carlo Ancelotti'nin, Brezilya'nın ilgisine karşın Real Madrid'de kalmayı öncelik olarak gördüğüne yer verildi.

Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantilerken La Liga'da 35 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

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Real Madrid, Carlo Ancelotti ile sözleşme uzatıyor
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