Efsaneye Şili’de Filistin teşekkürü

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu Palestino Futbol Kulübü'nün forması hediye edildi. Konserlerinde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına gösterdiği tepki ile gündem olan ünlü İngiliz müzisyene teşekkür eden kulüp yetkilileri,ifadelerini kullandı. Filistin'e destek verdiği için İsrail hesapları tarafından "Yahudi düşmanı" ilan edilen Waters, buna rağmen geri adım atmadı.