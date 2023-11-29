Efsaneye Şili’de Filistin teşekkürü

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu Palestino Futbol Kulübü'nün forması hediye edildi. Konserlerinde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına gösterdiği tepki ile gündem olan ünlü İngiliz müzisyene teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğusürede İngiliz sanatçıyıziyaret ettik ve ona dünyanınen güzel formasınıhediye ettik. Filistin'edestek verdiğiniz için vehalkın sesini duyurduğunuziçin size minnettarız" ifadelerini kullandı. Filistin'e destek verdiği için İsrail hesapları tarafından "Yahudi düşmanı" ilan edilen Waters, buna rağmen geri adım atmadı.