Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Efsaneye Şili’de Filistin teşekkürü
Giriş Tarihi: 29.11.2023

Efsaneye Şili’de Filistin teşekkürü

Efsaneye Şili’de Filistin teşekkürü
Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu Palestino Futbol Kulübü'nün forması hediye edildi. Konserlerinde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına gösterdiği tepki ile gündem olan ünlü İngiliz müzisyene teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız" ifadelerini kullandı. Filistin'e destek verdiği için İsrail hesapları tarafından "Yahudi düşmanı" ilan edilen Waters, buna rağmen geri adım atmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli
Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Denizbank'tan 'gizli fon' açıklaması: Olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar şikayet olmadı
Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...
Elon Musk kimin yüzü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsaneye Şili’de Filistin teşekkürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA