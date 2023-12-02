Bizim çilek transferiyle işimiz yok

A SPOR'A konuk olan Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat, Serdal Adalı'nın "Mutlaka çilek transferi olacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bizim çilek ile işimiz yok. Biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Hazırlıklarımız var ama seçildiğimde isim açıklamayacağım" dedi ve şöyle devam etti: "Biz belli bir terbiyeden geçtik, spekülatif bir duruş görmeyeceksiniz benden. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. Hakemlerle ilgi bir durum olduğunda Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba konuşacak. Yöneticimiz çıkıp konuşmayacak. Uçar ve Aybaba bizim yüzümüz olacak."