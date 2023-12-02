FENERBAHÇE HABERİ: Nordsjaelland maçında Fenerbahçe’yi Türk analizci yıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda aldığı 6-1'lik ağır yenilginin mimarının Nordsjaelland'ın Türk analizcisi 38 yaşındaki Gürkan Araç olduğu ortaya çıktı. İT uzmanı olan, Danimarka doğumlu olan Araç'ın, sarı-lacivertlilerin deplasman ve sahasında oynadığı maçları büyük bir titizlikle analiz ederek, Nordsjaelland'lı tüm futbolcular ile teknik heyete detaylı olarak anlattığı öğrenildi.

Zaferde büyük pay sahibi olan Gürkan Araç maç bitiminde soyunma odasında omuzlara alınırken dakikalarca alkışlandı. Gürkan Araç analizini anlattı ve şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin rakibini cezalandırabileceği üç unsur var. İlki; birinci sınıf hücumları, ikincisi; hızlı fiziksel savunmaları, üçüncüsü: oyunu yaratabilen ortadaki üçlü. Bunları önlemek için ekstra bir forvet ve defans oyuncusu oynattık. Ekstra forvetle sakatlıklar yüzünden kurdukları alternatif savunmalarında büyük sorunlara neden olabileceğimizi biliyorduk. Forvetlerinin pozisyon değiştirmelerini de ekstra defans oyuncusuyla engelledik." (Milliyet)