Fiyakalı lafları edenler hesabı da ödemeli

SORU: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da tarihi hezimete uğradı. Bu tablo için yorumunuz nedir? Bir kaza mı yoksa futboldaki kısır çekişmelerin bir sonucu mu?
LEVENT TÜZEMEN
Jesus'u tenekeylegönderdiler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaşadığı tarihi hezimet iki teknik adama yazar. Rıza hocanın mazeretlerine çok şaşırdım, geldiği zaman takımdaki durumu biliyordu. Yenilgiyesakat ve eksik oyuncularkılıf olamaz. İsmail Kartal da taraftardan ve camiadan özür dileyerek hezimetin üstünü örtemez. İki büyük takım, benzer golleri yediler ve maç boyu oyun anlamında rakibi durdurmak adına hiçbir plan uygulamadılar. Beşiktaşve Fenerbahçe'nin ısrarla oyunun boyunuuzatarak oynaması rakiplerin çok genişalan bulmasına ve çok atak yapmasına nedenoldu. Oysa Rıza Çalımbay, Anadolu'da görev yaparken alan savunmasıyla ün salmıştı. İsmail Kartal ise rakip analizini doğru yapmamış olacak ki geniş alanda oynamaktan hiç vazgeçmedi. Fenerbahçe'nin yediği goller, hep hızlı hücumlardan oldu. Jesus'u çok eleştirdiler, gönderirken arkasına neredeyseteneke bağlayacak duruma geldiler ama Fenerbahçe, Portekizlihoca döneminde bu kadar farklı bir yenilgi almadı.
MURAT ÖZBOSTAN
İsmail Kartal niye anlatmadı? Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı sonuçlar fiyaskodur. Özellikle Fenerbahçeadına gerekten utanılacak bir gece olduğunusöyleyebiliriz. 40 saniyelik basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal soru almadı ve sadece çok üzgün olduğunu belirterek sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi. Fenerbahçe neden bu kadar kötü futbolla 6 gol yedi ve böyle bir şey yaşadı, bunu anlatmadı. Sakatlar niye iyileşmiyor?Cengiz neden hâlâ hazır değil? Crespo bu kadar çalımı neden yedi? Oyuna neden müdahele edemediniz? Rakibinizi neden analizetmediniz? İrfan niye taraftara saldırıyor? İyi sonuçlarda herkes konuşuyor. Teknik direktörtakımının patronudur, masadaki hesabı da o öder. "Bana soru sormayın" demek bir kaçıştır. Beşiktaş, Avrupa'ya havlu atsa da takımçıkıp onuru, gururu ve Türkiye için oynayacak. F.Bahçe'de suçlu İsmail Kartal ise Beşiktaş'ta da Rıza Çalımbay'dır. Teknik adam her şeyden sorumludur.. Bu sonuçları eğer siz normal formatasokarsanız, altından kalkamazsınız.
GÜRCAN BİLGİÇ
Roma da Bodo'dan6 gol yemişti Rezillik demeye dilim varmıyor ama sorun yenilmek değil, bu kadar çabuk pes edip amatör görüntü vermek. Çokhavalı civalı konuşanteknik adamlarımız,bolsıfırlı sözleşmeler imzalayıp'Benimkini neden yenilemiyorlar'diyen oyuncularınhalini gördük. Ağır yenilgilerin tek iyi tarafı, tarafların aynada kendilerinin gerçek görüntüsünü görmeleri. Roma, Bodo'dan 6 yedi ve sonrasında final oynadı. Mourinho, o sonucun üstüne bütün bir sezonu temellendirdi. Dedi ki; "Ya Bodo'dan 6 yiyen takım olarak anılacaksınız ya da bu kupanın sahibi olacaksınız." El bebek gül bebek bütün oyuncular. Taraftarın süren sezon içinde eleştirisinden çok övgüsüne dahil oluyorlar. İçlerinde bu durumu 'yanlış' anlayanlar var ki rakibi önemsemek yerine kendilerini merkeze koymuşlar. Ne yazık ki teknik adamlar bunu fark edememiş. Hani; yükselmek için dibe vurmak lazım derler ya Fenerbahçe de Beşiktaş da bu fırsatı yakaladı. Sonuçları hafızalarına yazıp sezona yeniden sarılmaları gerekir.
BÜLENT TİMURLENK
Sanki takım 8-9 kişi kalmış! Avrupa defteri kapanmış olsa da Beşiktaş'ın taraftarı önünde hezimete uğraması, facia bir yönetim sergileyen Ahmet Nur Çebi'ye acı bir veda oldu. Fenerbahçe'de sakatlık listesini herkes biliyor ama sahadaki durum 'Eksik Fenerbahçe' derken sanki takım 9 ya da 8 kişi kalmış gibi anlatılıyor. Aslında oyuna baktığımızdaCengiz, Tadic, yerinde oynamayan İsmailile takımın asıl eksikliğinin ne olduğunuve bunun bir teknik heyet problemi olduğunugörürsünüz. Sosyal medyanın etkisiyle yankı odaları oluştu. Fenomen adı altında taraftarların yaptığı programlar kendin çal kendin oyna şeklinde yürüdüğünden gerçeklerin üstü filtrelendi. Ezeli rekabette işler yolunda gitmediğinde rakip camialara fiyakalı ve uzun metinlerle laf yetiştirmek yönetimlerin en büyük mahareti. Her zaman söylerim, şampiyon olduğunuzda duvarına başkanın fotoğrafını asan taraftar bulamazsınız. Madem bu kadar sahnedesiniz,Rıza ve İsmail hocadan öncebuyurun hesabı da siz verin.
SORU: Futbol Federasyonu, daha çok gelir için kulüplere play-off'u önerdi. Ne dersiniz?
BÜYÜKLERE PLAY-OFF SUNUMU YAPILMIŞ
MURAT ÖZBOSTAN: Yayın ihalesine güçlü girmek isteyen TFF, bir süredir yabancı bir firma ile play-off sistemi üzerinde çalışıyordu. Önce 4 büyük takıma sunum yapıldı. Firma Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a sistemi ve tahmini gelirleri anlattı. Daha sonra da d-i ğer takımlara bilgi verildi (Önceki günkü Kulüpler Birliğitoplantısında). Toplantıda genel olarak kulüpler play-off'a sıcak baksalar da net bir fikir beyan etmediler. Maç sayısının artması, ihaledeki rakamları yükseltecek ama bu sistemin kulüpler tarafından kabul göreceğini sanmıyorum. Çünkü çok maç demek, çok masraf ve oyuncuya da çok para demek! TFF sözünü söylemiş, şimdi Kulüpler Birliği yanıt verecek. F.Bahçe'nin sisteme sıcak baktığınıduydum. Galatasaray ve Trabzonspor karar vermemiş. Beşiktaş zaten seçimi bekliyor. Sonuç olarak playoffönümüzdeki yıl zor ama daha ileride belki!
GÜRCAN BİLGİÇ: Ben play-off'tan yanayım. Çünküikili final etabı hem ligin tansiyonunu düşürecekhem birçok oyuncunun şans bulmasınısağlayacak, maç sayısı artacağı için tribüngelirleri de yükselecek. Aynı şekilde yayın geliri de artacaktır. Daha12. haftada verilen-verilmeyenpenaltılar üstünden çıkan yaygaraböyle bir sezonda yerini düşük tansiyonabırakır. Şu an lig zaten ikiye bölünmüş durumda. Üstteki 6 takımla alttaki 14 arasında çok büyük fark var. Eşit ekiplerin birbiriylemücadele ederek Süper Lig'de şampiyonluğaulaşmaları bana daha doğru geliyor.
LEVENT TÜZEMEN: Play-off'un içeriğini öğrenmek gerekir. İlk play-off büyük bir hataydı, kulüplerin kazandığı puanlar play-off'ta yarıya indirildi. Bir sezonda haklı olarak elde edilen puanlar play-off uğruna kesip biçilmemeli. Örneğin; 4 Büyükkulüpten biri sezonu lider bitirecekve rakiplerine 10 puan farkatacak. Sonra play-off nedeniyle 5'e inecek. Bu adaletli olmaz. Play-off eğer bu kadar etkiliyse Almanya, İngiltere, Fransa neden yapmıyor? Ben play-off'a karşıyım. Çok saçma buluyorum. Play-off ancak Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımların oynamasıyla olabilir.
ÖNCE SAHALARI DÜZELTELİM!
BÜLENT TİMURLENK: TFF, öncelikle play-off sisteminin şampiyonluk yarışını içerip içermediğini net olarak ifade etmeli. Seneye bu lig, 19 takımla oynanacak. Adı geçen play-off sistemi, 3 ve 4. sıradaAvrupa bileti alacak takımlar için 5 ve 6'nında dahil olduğu bir play-off ve küme düşme hattındadüşecek son takım için yine bir play-off isebu oturulur tartışılır. Ancak EURO 2024'ün ardından 19 takımlı bir ligde dünyanın maç sayısının fazlalığından yakındığı günlerde şampiyon için play-off'tan bahsediliyorsa, bunun bir anlamı yok. Orta sıralarda hedefsiz kalan takımlara hedefgöstermek için 3 ve 4'ü belirleyecek bir düzen tartışılabilir.Ancak 20 takımlı ligde daha zeminlerinidüzeltemeyen bir ülke, futbola kalite ve heyecanımaç sayısını artırarak getireceğine inanıyorsavay futbolumuzun haline..