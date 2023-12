Fiyakalı lafları edenler hesabı da ödemeli

ve Beşiktaş'ın yaşadığı tarihi hezimet iki teknik adama yazar. Rıza hocanın mazeretlerine çok şaşırdım, geldiği zaman takımdaki durumu biliyordu.İsmail Kartal da taraftardan ve camiadan özür dileyerek hezimetin üstünü örtemez. İki büyük takım, benzer golleri yediler ve maç boyu oyun anlamında rakibi durdurmak adına hiçbir plan uygulamadılar.Oysa Rıza Çalımbay, Anadolu'da görev yaparken alan savunmasıyla ün salmıştı. İsmail Kartal ise rakip analizini doğru yapmamış olacak ki geniş alanda oynamaktan hiç vazgeçmedi. Fenerbahçe'nin yediği goller, hep hızlı hücumlardan oldu.Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı sonuçlar fiyaskodur.40 saniyelik basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal soru almadı ve sadece çok üzgün olduğunu belirterek sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi. Fenerbahçe neden bu kadar kötü futbolla 6 gol yedi ve böyle bir şey yaşadı, bunu anlatmadı.Crespo bu kadar çalımı neden yedi? Oyuna neden müdahele edemediniz?İyi sonuçlarda herkes konuşuyor.masadaki hesabı da o öder. "Bana soru sormayın" demek bir kaçıştır.F.Bahçe'de suçlu İsmail Kartal ise Beşiktaş'ta da Rıza Çalımbay'dır. Teknik adam her şeyden sorumludur..demeye dilim varmıyor ama sorun yenilmek değil, bu kadar çabuk pes edip amatör görüntü vermek.Ağır yenilgilerin tek iyi tarafı, tarafların aynada kendilerinin gerçek görüntüsünü görmeleri. Roma, Bodo'dan 6 yedi ve sonrasında final oynadı. Mourinho, o sonucun üstüne bütün bir sezonu temellendirdi. Dedi ki; "Ya Bodo'dan 6 yiyen takım olarak anılacaksınız ya da bu kupanın sahibi olacaksınız."Taraftarın süren sezon içinde eleştirisinden çok övgüsüne dahil oluyorlar. İçlerinde bu durumu 'yanlış' anlayanlar var ki rakibi önemsemek yerine kendilerini merkeze koymuşlar. Ne yazık ki teknik adamlar bunu fark edememiş. Hani; yükselmek için dibe vurmak lazım derler ya Fenerbahçe de Beşiktaş da bu fırsatı yakaladı. Sonuçları hafızalarına yazıp sezona yeniden sarılmaları gerekir.defteri kapanmış olsa da Beşiktaş'ın taraftarı önünde hezimete uğraması, facia bir yönetim sergileyen Ahmet Nur Çebi'ye acı bir veda oldu. Fenerbahçe'de sakatlık listesini herkes biliyor ama sahadaki durum 'Eksik Fenerbahçe' derken sanki takım 9 ya da 8 kişi kalmış gibi anlatılıyor.Sosyal medyanın etkisiyle yankı odaları oluştu. Fenomen adı altında taraftarların yaptığı programlar kendin çal kendin oyna şeklinde yürüdüğünden gerçeklerin üstü filtrelendi. Ezeli rekabette işler yolunda gitmediğinde rakip camialara fiyakalı ve uzun metinlerle laf yetiştirmek yönetimlerin en büyük mahareti. Her zaman söylerim, şampiyon olduğunuzda duvarına başkanın fotoğrafını asan taraftar bulamazsınız.Yayın ihalesine güçlü girmek isteyen TFF, bir süredir yabancı bir firma ile play-off sistemi üzerinde çalışıyordu. Önce 4 büyük takıma sunum yapıldı. Firma Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a sistemi ve tahmini gelirleri anlattı. Daha sonra da d-i ğer takımlara bilgi verildiToplantıda genel olarak kulüpler play-off'a sıcak baksalar da net bir fikir beyan etmediler. Maç sayısının artması, ihaledeki rakamları yükseltecek ama bu sistemin kulüpler tarafından kabul göreceğini sanmıyorum. Çünkü çok maç demek, çok masraf ve oyuncuya da çok para demek! TFF sözünü söylemiş, şimdi Kulüpler Birliği yanıt verecek.Beşiktaş zaten seçimi bekliyor.Ben play-off'tan yanayım.Aynı şekilde yayın geliri de artacaktır.Şu an lig zaten ikiye bölünmüş durumda. Üstteki 6 takımla alttaki 14 arasında çok büyük fark var.Play-off'un içeriğini öğrenmek gerekir. İlk play-off büyük bir hataydı, kulüplerin kazandığı puanlar play-off'ta yarıya indirildi. Bir sezonda haklı olarak elde edilen puanlar play-off uğruna kesip biçilmemeli.Sonra play-off nedeniyle 5'e inecek. Bu adaletli olmaz. Play-off eğer bu kadar etkiliyse Almanya, İngiltere, Fransa neden yapmıyor? Ben play-off'a karşıyım. Çok saçma buluyorum. Play-off ancak Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan takımların oynamasıyla olabilir.TFF, öncelikle play-off sisteminin şampiyonluk yarışını içerip içermediğini net olarak ifade etmeli. Seneye bu lig, 19 takımla oynanacak.Ancak EURO 2024'ün ardından 19 takımlı bir ligde dünyanın maç sayısının fazlalığından yakındığı günlerde şampiyon için play-off'tan bahsediliyorsa, bunun bir anlamı yok.