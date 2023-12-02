SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da formayı unuttular

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile birlikte değişim de hızlanırken bu sezon bazı isimler ise formanın yüzünü unuttu. Sezon başından bu yana toplam 10 oyuncu futbola hasret kaldı. Devre arasında Abdullah Avcı'nın değişim düğmesine isim bazlı basması bekleniyor.

Karadeniz ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Fernandez ve Umut Güneş şu ana kadar hiç oynamazken, yine sezon başında Nenad Bjelica'nın talepleriyle alınan Göktan Gürpüz, Kourbelis, Teklic ve Benkovic gibi futbolcular da uzun zamandır formaya hasret kaldı. Bu isimler dışında Umut Bozok, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Kerem Şen de şans bulamayan oyuncular arasında.