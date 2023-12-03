2008 ruhuyla 2024’e

Ay-Yıldızlılar ilk maçını 18 Haziran’da Dortmund’da Play-Off C Grubu’ndan gelecek takımla oynayacak. 22 Haziran’da yine aynı şehirde Portekiz’le, 26 Haziran’da Hamburg’da Çekya ile karşılaşacak
Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar Hamburg'ta çekilen kura ile belli oldu. Tarihinde ilk kez bir şampiyonayagrup lideri olarakkatılan A Milli Takımımız,6. kez mücadele edeceğiAvrupa Şampiyonası'nda FGrubu'nda yer aldı. İlk maçını 18 Haziran'da Dortmund'da play-off C Grubu'ndan gelecekGürcistan-Lüksemburg /Yunanistan-Kazakistan galibinden biriyle karşılaşacak. 22 Haziran'da yine aynı şehirde Portekiz'le, 26 Haziran'da Hamburg'da Çekya ile oynayacağız.
YİNE AYNI RAKİPLER
Türkiye, çeyrek final oynadığıEURO 2008'de A Grubu'ndayer almış yine Portekizve Çekya ile mücadele etmişti.Gruptaki diğer rakip İsviçre'ydi.Portekiz'e 2-0 yenilen Ay-Yıldızlılar,Çekya'yı Nihat'ın 87 ve89'da gelen golleriyle 3-2 yenmişti.Gruptan lider Portekiz'inardından ikinci olarak çıkmıştı.
PLAY-OFF MAÇLARI MARTTA
TÜRKİYE'NİN 4. rakibinin belli olacağı play-off yarı final karşılaşmaları 21 Mart 2024'te, finaller ise 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. C yolunun kazananı F Grubu'na gelecek. C YOLU: Gürcistan-Lüksemburg/ Yunanistan-Kazakistan. A YOLU: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya. B YOLU: İsrailİzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna.
ALMANYA-İSKOÇYA
Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı EURO 2024'ün ilk düdüğü 14 Haziran 2024'te Münih Stadyumu'nda çalacak. Şampiyonaya ev sahibi olarak direkt katılan Almanya, İskoçya ile karşılaşacak. Final 14 Temmuz 2024'te Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
331 MİLYON EURO DAĞITILACAK
EURO 2024'E katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü 331 milyon Euro olarak onaylandı. KATILIM ÜCRETI: 9,25 milyon Euro MAÇ BONUSU: Galibiyete 1 milyon, beraberliğe 500 bin Euro SON 16 TURUNA KATILMA HAKKI: 1,5 milyon Euro ÇEYREK FINAL: 2,5 milyon Euro YARI FINAL: 4 milyon Euro İKINCIYE 5 milyon Euro, ŞAMPIYONUNA 8 milyon Euro ek ödeme yapılacak
MARTİNEZ: ARDA GÜLER'İ BİLİYORUM
Portekiz'in teknik direktörü Martinez, "Türkiye, bireysel yeteneklere sahip çok iyi bir takım. Montella, son derece akıllı bir şekilde genç yetenekleri takıma kazandırmaya çalışıyor. Büyük potansiyeli olan Arda Güler gibi.Arda'yı biliyorum, Real Madrid'de çok önemli bir oyuncuolacaktır. Enerji seviyeleri yüksek bir takım" dedi
HEDEF SON 16
Milli Takımlardan sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop kura için, "Almanya'da vatandaşlarımızla 7 maçlık periyoda girmek istiyoruz. Mütevazı olmamız gerekiyor. Her maç çok iyi oynamamız lazım. Hedefimiz grupları geçip son 16'ya kalmak" diye konuştu.
ÖZEL TERCİHİM YOK! A Milli Takım Teknik Direktörü Montella kurayı şöyle değerlendirdi: "Kura çekimi kura çekimidir.Özel bir tercihimiz yoktu. Bu saatten sonra yapacağımızrakiplerimizi çalışmak olacak. EURO 2008'i hatırlattığı söyleniyor. Portekiz ve Çekya olunca. Siz de hatırlarsınız Türkiye o kuraya 4. torbadan girmişti ve öngörülemeyen şeyler olmuştu. Yine öngörülemeyen şeyler olabilir. Benim futbolculuğumdan, antrenörlüğüme kadar 30 yılım geçti. Her maç zordur."
TURNUVANIN SÜRPRİZİ: TÜRKİYE
Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızı Quaresma, kura çekiminde hazır bulunan isimler arasındaydı. Tecrübeli oyuncu, EURO 2024'ün sürpriz takımı sorusuna Türkiye yanıtını verdi. Finali Portekiz-Fransa, şampiyonu Portekiz olarak tahmin etti. En iyi oyuncu tercihini Ronaldo, genç oyuncuyu ise Mbappe olarak dile getirdi.
Bülent TİMURLENK
Usta bir terzimiz var!
EURO 2032'yi birlikte düzenleyeceğimiz İtalyanlar dün La Gazzetta dello Sport'ta şu yıldız tablosunu gördüler: Fransa, İspanya, İngiltere ve Portekiz5 yıldızlık takımlar. Almanya ve Belçika 4 yıldızlık; Türkiye, İtalya, Danimarka, Hollanda ve Hırvatistan 3 yıldızlık ekipler. Hiç itirazım yok bu güç değerlendirmesine. 5 yıldızlık takımlar arasından Portekiz'içekmek ve iki yıldızlık Çekya ile eşleşipson torbada İtalya, Sırbistan veİsviçre varken bir play-off kazananıyla-tahminim Yunanistan- son 16mücadelesine girmek gayet güzelkura. Portekiz ve Çekya ile aynı grupta olmak elbette bir dejavu. EURO 2008'de masal gibi bir turnuva oynamış ve unutulmaz Çekya ve İsviçre galibiyetleriyle gruptan çıkmıştık. Elimizdeki kadronun cebinde yakın geçmişte alınmış iki referans maç var. Hazırlık maçı da olsa Almanya'yı Berlin'de devirmek ve eleme gruplarında Hırvatistan'ı evinde ilk mağlup eden takım olmak. Bu apoletlerin altına güzel birtakım dikebilecek de usta bir İtalyanterzimiz var. 2022 Dünya Kupası yolundaki play-off'ta Portekiz'e karşı üçlü defans oynayıp ve ortanın solunda Berkan ile oynayan Kuntz'dan sonra Almanya'ya Montella ile gitmek en büyük güvencemiz. İlk ikinin yanında en iyi 4 üçüncünün de bir üst tura çıkacağı turnuvada 'başarı' elbette gruptan çıkmak değil, fazlasını yapmak. Son iki Avrupa Şampiyonası'ndakikötü ve takım ruhundan uzak birmilli takım görmeyeceğiz,buna eminim.