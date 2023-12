2008 ruhuyla 2024’e

Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar Hamburg'ta çekilen kura ile belli oldu.İlk maçını 18 Haziran'da Dortmund'dagalibinden biriyle karşılaşacak. 22 Haziran'da yine aynı şehirde Portekiz'le, 26 Haziran'da Hamburg'da Çekya ile oynayacağız.Gruptaki diğer rakip İsviçre'ydi.Portekiz'e 2-0 yenilen Ay-Yıldızlılar,Çekya'yı Nihat'ın 87 ve89'da gelen golleriyle 3-2 yenmişti.Gruptan lider Portekiz'inardından ikinci olarak çıkmıştı.TÜRKİYE'NİN 4. rakibinin belli olacağı play-off yarı final karşılaşmaları 21 Mart 2024'te, finaller ise 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. C yolunun kazananı F Grubu'na gelecek. C YOLU:A YOLU: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya. B YOLU: İsrailİzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna.Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı EURO 2024'ün ilk düdüğü 14 Haziran 2024'te Münih Stadyumu'nda çalacak. Şampiyonaya ev sahibi olarak direkt katılan Almanya, İskoçya ile karşılaşacak. Final 14 Temmuz 2024'te Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.EURO 2024'E katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü 331 milyon Euro olarak onaylandı. KATILIM ÜCRETI: 9,25 milyon Euro MAÇ BONUSU: Galibiyete 1 milyon, beraberliğe 500 bin Euro SON 16 TURUNA KATILMA HAKKI: 1,5 milyon Euro ÇEYREK FINAL: 2,5 milyon Euro YARI FINAL: 4 milyon Euro İKINCIYE 5 milyon Euro, ŞAMPIYONUNA 8 milyon Euro ek ödeme yapılacakPortekiz'in teknik direktörü Martinez, "Türkiye, bireysel yeteneklere sahip çok iyi bir takım. Montella, son derece akıllı bir şekilde genç yetenekleri takıma kazandırmaya çalışıyor.Enerji seviyeleri yüksek bir takım" dediMilli Takımlardan sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop kura için, "Almanya'da vatandaşlarımızla 7 maçlık periyoda girmek istiyoruz. Mütevazı olmamız gerekiyor. Her maç çok iyi oynamamız lazım. Hedefimiz grupları geçip son 16'ya kalmak" diye konuştu.Milli Takım Teknik Direktörü Montella kurayı şöyle değerlendirdi:EURO 2008'i hatırlattığı söyleniyor. Portekiz ve Çekya olunca. Siz de hatırlarsınız Türkiye o kuraya 4. torbadan girmişti ve öngörülemeyen şeyler olmuştu. Yine öngörülemeyen şeyler olabilir. Benim futbolculuğumdan, antrenörlüğüme kadar 30 yılım geçti. Her maç zordur."Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızı Quaresma, kura çekiminde hazır bulunan isimler arasındaydı. Tecrübeli oyuncu, EURO 2024'ün sürpriz takımı sorusuna Türkiye yanıtını verdi. Finali Portekiz-Fransa, şampiyonu Portekiz olarak tahmin etti. En iyi oyuncu tercihini Ronaldo, genç oyuncuyu ise Mbappe olarak dile getirdi.2032'yi birlikte düzenleyeceğimiz İtalyanlar dün La Gazzetta dello Sport'ta şu yıldız tablosunu gördüler:Almanya ve Belçika 4 yıldızlık; Türkiye, İtalya, Danimarka, Hollanda ve Hırvatistan 3 yıldızlık ekipler. Hiç itirazım yok bu güç değerlendirmesine. 5 yıldızlık takımlar arasındanPortekiz ve Çekya ile aynı grupta olmak elbette bir dejavu. EURO 2008'de masal gibi bir turnuva oynamış ve unutulmaz Çekya ve İsviçre galibiyetleriyle gruptan çıkmıştık. Elimizdeki kadronun cebinde yakın geçmişte alınmış iki referans maç var. Hazırlık maçı da olsa Almanya'yı Berlin'de devirmek ve eleme gruplarında Hırvatistan'ı evinde ilk mağlup eden takım olmak.2022 Dünya Kupası yolundaki play-off'ta Portekiz'e karşı üçlü defans oynayıp ve ortanın solunda Berkan ile oynayan Kuntz'dan sonra Almanya'ya Montella ile gitmek en büyük güvencemiz. İlk ikinin yanında en iyi 4 üçüncünün de bir üst tura çıkacağı turnuvada 'başarı' elbette gruptan çıkmak değil, fazlasını yapmak.