Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Büyük takıma böyle oyun hiç yakışmadı’
Giriş Tarihi: 4.12.2023

‘Büyük takıma böyle oyun hiç yakışmadı’

YUNUS EMRE SEL
‘Büyük takıma böyle oyun hiç yakışmadı’
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını söyledi. Futbolseverlerden özür dileyen tecrübeli çalıştırıcı, "İki takım da kazanacak gibi durmuyordu, kötü bir maç oldu. Oyun içinde bir şeyler denedik, özellikle büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek hiç şık olmadı. Bizim hem oyun hem oyuncu anlamında hızlı gelişmemiz gereken durumlar var. Kazanmamız için neler yapmamız gerek, bunları değerlendireceğiz" dedi.

ÇIRAKTAN USTAYA ÇALIM!
Başakşehir'de yardımcılığını yaptığı ustası Abdullah Avcı'ya maç öncesi katkıları için teşekkür eden Recep Uçar, 90 dakika sonunda sevinen taraf oldu.

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Abdullah Avcı'yı Süper Lig'de Trabzonspor'un başında çıktığı son 40 iç saha maçında yenen tek teknik direktör Recep Uçar. (Aralık 2023 / Kayserispor ve Mart 2023/Ümraniyespor)

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‘Büyük takıma böyle oyun hiç yakışmadı’
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