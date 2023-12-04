Wesley Sneijder: 2010 Ballon d’Or ödülü Messi’nin değil, benim hakkımdı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı eski oyuncu Wesley Sneijder, 2010'da Ballon d'Or ödülünün kıyısından geçmişti. Efsane oyuncu, kendi performansına rağmen ödülün Lionel Messi'ye verilmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Sneijder yaptığı açıklamada, "2010 Ballon d'Or ödülünü benim değil de Messi'nin kazanması bence biraz haksızlık oldu. Ne olursa olsun bü tür şeylere ağlayan biri değilim. Ballon d'Or bireysel bir ödül ve ben takımla birlikte kupalar kaldırmayı tercih ederim. Şampiyonlar Ligi ile Ballon d'Or arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım Şampiyonlar Ligi'ni seçerdim. Bu zaferden dolayı çok mutluyum" dedi.

"KALBİM HALA KIRIK"

Finalde kaybettikleri 2010 Dünya Kupası'yla ilgili de konuşan Wesley, "2010 Dünya Kupası finalinde de İspanya'ya karşı kazanmayı hak etmiştik ama onlar da inanılmazdı ve bizi mağlup ettiler. Finalde oynamak hayalini kurduğum bir başarıydı, kaybettiğim için kalbim hala kırık" ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder, 2010 Ballon d'Or sıralamasında Lionel Messi, Iniesta ve Xavi'nin ardından dördüncü olmuştu. Hollandalı, o yıl Inter ile hem Serie A'yı hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de İtalya Kupası'nı kazanarak önemli bir başarı elde etti. Dünya Kupası'nda yaptığı 5 gol ve 1 asistle de adından söz ettirmeyi başarmıştı.