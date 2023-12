Erol Bulut’tan flaş Fenerbahçe itirafı!

"TÜRKİYE'DE MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK HATALAR ÇOK FAZLA"

Bulut, Championship'te VAR sisteminin olmaması hakkında ise "Birkaç sene önce biz de şikayet ediyorduk ama burada da şikayet ediyorum. Championship'te maliyetli olduğundan dolayı henüz VAR yok. Bunu toplantıda federasyonda da dile getirmiştim. Bugüne kadar 3 hakemle ilgili federasyona rapor sundum. Onlardan dolayı 9 puanımız öyle gitti. Kadın bir hakemdi, ilk kez Championship maçı yönetti o da bize denk geldi. Onun sayesinde, önde götürdüğümüz maçı kaybettik. Burası çok zorlu bir lig. Sonuncu sıradaki lideri yenebiliyor. Leicester lider, Ipswich ikinci sırada ama ikinci yarıda aynı yerde olacakları garanti değil. Ligde çok kaliteli takımlar var. Son 12 senenin en iyi Championship'i olduğu söyleniyor. 16 maç oynadık, ligin daha 3'te 1'i bitti. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok Türk arkadaşımızı bu ligde görürüz. Hepsi takımlarında başarıyla oynuyorlar. Onların başarısı diğer Türk futbolculara kapıyı açmış olacak. Bizim ve Hull City'nin başarısı başka yerli teknik direktörlere kapıyı açmış olacak. İnşallah sezon sonunda hem biz hem Hull City play-off potasında oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de hakemlerin önemli hatalara imza attığının altını çizen Erol Bulut, "Türkiye'de hakemler konuşuluyor, her açtığımda hakemle ilgili haber görüyorum. Biraz fazla hakem konuşuyoruz ama maalesef hakemler de yaptıkları hatalarla o imkanı kulüplere tanıyor. Burada da hatalar var ama Türkiye'de maçın kaderini değiştirecek hatalar çok fazla. O yüzden herkes hakemden şikayetçi. Her sene aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bunun bitmesi gerek. Hep hakemler üzerinden giderek kendi konumumuzu daha iyi bir yere getirmeye çalışmamak gerek. Hakemlerimiz de kendilerine çeki düzen vermeliler. Burada konuşma şansınız yok. Maçtan sonra ben hakemle ilgili yorum yapayım, ceza yiyorum. Hakemle ilgili federasyona rapor sunuyorsunuz, ben 3 hakemle ilgili rapor sundum. Onlar da cevap veriyorlar. 2 hakemle ilgili haklı olduğum ortaya çıktı, özür dilediler ama özür bana 6 puanımı geri getirmiyor. Bence federasyon, hakemlere yönelik daha sert olmalı. Hakem düdük çalıyor, maçın kaderini değiştiriyor. Aynı pozisyon için bir maçta farklı diğer maçta farklı karar verebiliyor o zaman bunun standardı nerede? Sana penaltı, bana penaltı değil." ifadelerini kullandı.

Cardiff City Teknik Direktörü, "Teknik adam olarak İngiltere'de çıkmak istediğiniz bir stadyum var mı?" sorusunu, "Çok stat var İngiltere'de. Old Trafford'da takımımla çıkmak isterim. Oraya Fenerbahçe ile çıktık ve 1-0 kazandık. O atmosferi biliyoruz. Manchester olabilir, Arsenal ve Liverpool'a karşı olabilir. Burada atmosfer inanılmaz, takımı müthiş destekliyorlar. Yeter ki mücadeleni sahada göster, takım olarak iyi gününde olmayabilirsin ama kötü mücadeleye taraftarın tahammülü yok. Mücadele edince taraftar her zaman takımın arkasında." şeklinde yanıtladı.

Erol Bulut, "Şansınız olsa Icardi, Dzeko ve Aboubakar'dan hangisini tercih ederdiniz?" sorusuna ise "Takımın geneline bakmak gerek. Dzeko, Icardi ve Aboubakar'ın da kafa topları çok iyi. Bence kenardan gelen ortalarda ceza sahasında en iyi pozisyon alan Icardi. Ceza sahasında nereye nasıl koşacağını takım arkadaşları da çok iyi biliyor. Onu iyi besliyorlar ve o da affetmiyor. Dzeko, 37-38 yaşına gelmesine rağmen iyi performans sergiliyor. Daha çok orta sahaya gelerek topu alıp oyunu kurmaya çalışıyor. Daha çok ceza sahasında bulunmalı ve orada daha çok beslenmeli diye düşünüyorum. İsmail hocanın taktiği öyledir, öyle değerlendiriyor olabilir. Üçü de kaliteli forvet, hepsini aynı anda oynatamazsınız ama hepsini takımınızda istersiniz." yanıtını verdi.

"İSTANBUL'DAKİ STRES BURADA KESİNLİKLE YOK"

Galler'deki yaşamı hakkında da konuşan Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Fırtınayı görünce 'Hocam burada nasıl çalışıyorsun?' diyorsun. Hava şartları bu dönemde fırtına, her gün yağmur. Fırtına olunca binamızın önündeki sahada çalışma şansımız olmuyor. Alt tarafta sahalarımız var onlar biraz daha kapalı, ağaçların orada antrenman yapıyoruz. Almanya'da doğduğum için hava şartlarını biraz biliyorum. Her gün yağmur biraz sıkıcı oluyor. Zeminlerimiz evdeki halımızdan daha iyi duruyorlar, her gün iyi bakılıyor. Şiddetli yağmurda bile sıkıntı yaşamıyoruz. Boş günlerimde evde kalıyorum ya da teknik ekipten hocalarla yemeğe çıkıyoruz. Genelde Cardiff içinde oluyoruz. İki gün izin olunca Londra ya da başka şehirlere gidiyoruz. İstanbul'daki o hareketlilik, her şeyi hızlı yapma düşüncesi, stres burada kesinlikle yok. Burada her şey daha rahat. Yemek sıkıntısı hiç yaşamıyorum. Yeterince Türk restoranı var, hepsine gittim kaliteli yemekler yapılıyor. Türkiye'deki kaliteyi aratmıyorlar."