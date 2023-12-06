Erol Bulut’tan flaş Fenerbahçe itirafı!

"SALİH'İ ALABİLECEK BÜTÇE BİZDE YOK"

Erol Bulut, "Türkiye'den transfer yapmayı düşünüyor musunuz? Salih Uçan ile ilgilendiğiniz yönünde de transfer haberleri çıkmıştı. Gerçeklik payı var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlla ki takıma Türk futbolcu almak isteriz, kaliteli oyuncular var ama Türkiye'den yerli oyuncu alabilmek zor. Kimse yerli oyuncusunu bırakmak istemiyor. Önümüzdeki süreçte olabilir mi? Olabilir. Şu an oynayan, bizim istediğimiz seviyede oyuncuyu alabilmek maddi olarak da zor. (Salih Uçan) Öyle bir gündem olmadı. Çoğu eski futbolcumla görüşüyorum. Salih'le de telefonlaşıyorum. Salih Beşiktaş'ta kalmak istedi, orada iyi performans gösteriyor. Salih'i alabilecek bütçe bizde yok. Serbest olsa bile ona ödeyebileceğimiz bütçe yok. Beşiktaş'ta aldığı rakamları Cardiff City'nin şu an ödeme şansı yok. Premier Lig'de olsaydık o zaman farklı olurdu, farklı seviyede futbolcular alabilirdik."

"FENERBAHÇE'DE İLK KEZ BİR YERLİ HOCAYA İSTEDİĞİ FUTBOLCULARIN ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Cardiff City Teknik Direktörü, "Şu an önde gözüken iki takım var biri Fenerbahçe biri Galatasaray. Yaptıkları transferlere baktığınızda bulundukları yer normal. Gerçekten kaliteli transferler yaptılar. İyi de top oynuyorlar. Sonuna kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Sıralama da yine dört büyük arasında olur. 1-2 kim olur? Fenerbahçe, Galatasaray olur. Kendi aralarında oynayacakları maçlar şampiyonu belirleyebilir. Ligin daha 3'te 1'i bitti. Şu an erken lig uzun, oynanacak çok maç var. Hatay, Galatasaray'ı yendi. Volkan hoca da işini çok iyi yapıyor, onu da tebrik ederim. Bir ara Fenerbahçe'de birlikte çalıştık, kaliteli bir karakter, kişilik. Ona hocalık kariyerinde başarılar diliyorum. Öyle maçlar daha olacak. Anadolu takımları bir yerde büyük takımlara darbe vuracaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, sarı-lacivertli takımın bu sezonki gidişatı hakkında ise "Fenerbahçe'de ilk kez bir yerli hocaya istediği futbolcuların alındığını, yatırım yapıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe teknik direktörü olarak benim o kadar şansım olmamıştı. Oynanan futbol da iyi, tempolu, baskılı futbol oynamaya çalıştırıyor. Ona ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda ve Avrupa'da başarılar dilerim. Defansta bir iki futbolcusu sakatlandı, orada zaaf yaşıyorlar. Baskılı oynamak istiyor, arkadaki defans anlayışını biraz kaybediyor. Onun üzerinde biraz daha çalışmaları gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bulut, ligde beğendiği oyuncular hakkında da "Ligde çok kaliteli futbolcular var. Dzeko, Szymanski, çok beğendiğim bir futbolcu. Tadic'in daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. İrfan Can bu sene iyi işler yapıyor. Ferdi'yi konuşmamıza gerek yok. Bizim dönemimizde oynatmaya çalıştım ama ben tepki gördüm. 'Ferdi ile mi şampiyon olacaksın, neden oynatıyorsun?' diye. Şu an neden oynattığımız ortada. Her zaman beğendiğim bir futbolcu. İsmail Yüksek, defansın hamlelerine biraz daha dikkat etmesi gerek. Kırmızı karta hep çok yakın oluyor. Biraz daha kontrollü olsa hem kendi hem takımı adına daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"BEN HALA FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Cardiff City'de 3. kez gelen teklif sonrasında çalışmaya karar verdiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Cardiff ile hikayemiz Alanyaspor döneminde başladı. Alanya'dayken ilk teklif gelmişti. Sezon bitmemişti, 'düşünebilirim' dedim. En ciddi teklif o dönem İtalya'dan vardı. Hellas Vereno'dan, onlarla oturup görüşüyordum. Birkaç takıma, 'Kupa finalimiz var ondan sonra konuşmak istiyorum' demiştim. Finalden sonra Fenerbahçe'den teklif geldi, oturduk, konuştuk. Hellas Verona, Cardiff bir de Legia Varşova vardı. O dönem Trabzonspor da ilgilendi. Eninde sonunda Fenerbahçe ile oturup anlaştık. Sonuçta 4 yıl oynadığım, şampiyon olduğum takımım. Kendimi oraya daha yakın hissettim ve Fenerbahçe ile anlaştım. Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemde de Cardiff'ten teklif geldi. O zaman sezon sonuna kadar çalışmayı düşünmüyorum dedim. Fenerbahçe'den 31. haftada ayrılmıştım. Sezon sonu da Gaziantep ile anlaşmış oldum. Orada da deprem oldu, ardından oradan da ayrılmış oldum. Yine teklif geldi. 3. seferde teklifi kabul ettim. O şekilde transferim gerçekleşti."

Erol Bulut, "31. haftada ayrılmasaydınız Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşabileceğinize inanıyor muydunuz?" sorusunu, "Zaten Beşiktaş'la aramızda 4 puan vardı. 10 maçımız daha vardı. 10 haftalık dönemde ilk yarıda biz 9'da 8 yapmıştık aynı maçlardı, 8 galibiyet, 1 beraberlik. Bütün derbi maçlarını oynamıştık, Anadolu takımlarına karşı maçlarımız kalmıştı. Trabzon'u Trabzon'da yendik, Beşiktaş'la berabere kaldık. O beraberlikten sonra yollarımız ayrıldı. Ben hala Fenerbahçe ile şampiyon olacağımıza inanıyordum. 10 hafta, alınacak 30 puan vardı. Sonuçta buna karar verecek kişiler, karar verdi. Kimler o kararın içinde olduysa o kişiler karar verdi. Biz şampiyon olacağımıza ekip olarak sonuna kadar inanıyorduk." şeklinde yanıtladı.

"İSTEMEDİĞİM BAYAĞI FUTBOLCU OLDU ONA RAĞMEN FENERBAHÇE'YE ALINDI"

Bulut, o dönem alınan ayrılık kararı nedeniyle üzüldüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Öleceksek ya birlikte öleceğiz ya birlikte başaracağız' diyorduk. Sonucunu çıkarın. Öyle gitmedi. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalırdın, sonuca, tabloya bakardın ona göre karar verirdin. Bu benim görüşüm, herkesin görüşüne saygım var. Yönetim o şekilde karar aldı, saygı duyuyorum. Sonuçta ne oldu, bir şey değişmedi. Açık konuşalım hep transferlerden bahsediyoruz, bizden sonra gelen hocaların istedikleri transferlerin hepsi alındı. Lig nasıl bitmişti, arada kaç puan vardı? Haftalar önce arada kaç puan fark vardı, 9 puan fark vardı. Benim hiçbir zaman birinciyle aramda 9 puan fark olmadı. İstediğim transferler de tam anlamıyla gerçekleşmedi. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Bunu yönetimimiz de biliyor. İstemediğim futbolcular... Bu demek değil ki hep senin istediğin futbolcular mı alınacak evet alınmayacak ama birlikte bir şeye karar vermemiz gerek. Birlikte bir şeye karar veriyorsak, Fenerbahçe adına bunu yapıyoruz, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu adına karar veriyoruz, bunu birlikte yapmamız gerek. İstemediğim bayağı futbolcu oldu ona rağmen Fenerbahçe'ye alındı. Bunu da net söyleyebilirim."

"Bir teknik adamın istemediği transferler neden yapılır?" sorusuna ise Erol Bulut, "Öyle karar verdi yönetim. Yönetim veya sportif direktör. O dönemde kim ona karar verecekse, o şekilde karar verdi ve futbolcular getirdi. O futbolcuların hiçbirisinden fayda göremediğimizi yıllar sonra gördük. Tek bir transfer istedim, Bakasetas'ı istedim, alınmadı. Bakasetas Trabzonspor'a gittiğinde ilk 6 hafta onun attığı ve attırdığı gollerle 18 puan aldı. Bu demek değil tek başına aldı ama kaliteli bir futbolcu olduğu ve takıma büyük katkı sağlayacağı belliydi. Kendisini istedim ama almadık. Alamadık değil, almadık. Fenerbahçe isterse her futbolcuyu alır." yanıtını verdi.