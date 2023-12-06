Tarihi gelir

İngiltere Premier Lig, yeni yayıncısı ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. 2025- 26 sezonundan itibaren geçerli olacak birliktelikle Sky Sport-TNT Sport ortaklığı yıllık 6.7 milyar Sterlin (244 milyar 992 milyon TL) ödeyecek. Maç özetleri ise BBC'de olacak.Sky Sport 215 maç, TNT ise 52 karşılaşmayı canlı yayınlayacak.A, B, C, D, E paketlerine ayrılan yayın haklarında gün ve saat olarak tüm karşılaşmalar iki kurum arasında paylaşıldı. Yapılan planlamada aynı kulübün mücadelesinin en az ve en fazla kaç kez yayınlanacağı da sözleşmelerle garanti altına alındı.ANLAŞMANIN mimarı olan Premier Lig CEO'su Richard Masters, dolu tribünlerin altını çizdiği açıklamasında dünyanın en rekabetçi ligi olduklarına değindi ve "Kulüplerimize, oyuncularımıza ve yöneticilerimize ve her hafta rakipsiz bir atmosfer yaratan taraftarlarımıza bir kanıt niteliğinde" ifadelerini kullandı