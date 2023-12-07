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Giriş Tarihi: 7.12.2023 14:11

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürdü! 3 isim antrenmanda yok

AA
Fenerbahçe’de derbi mesaisi sürdü! 3 isim antrenmanda yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Gribal enfeksiyonu olan Joshua King ile sakatlıkları süren Miha Zajc ve Rodrigo Becao antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi. Gribal enfeksiyonu olan Joshua King antrenmana katılmadı. Sakatlıkları süren Miha Zajc ile Rodrigo Becao da çalışmada yer almadı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürdü! 3 isim antrenmanda yok
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