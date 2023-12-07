SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sol bek için Berkay Yılmaz iddiası

Hasan Arat ve yönetiminin göreve başlamasıyla yeni bir hava esmeye başlayan Beşiktaş'ta devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalar hız kazandı. 2022-2023 sezonunda Rıdvan Yılmaz'ı 6,5 milyon euro karşılığında Rangers'a gönderdikten sonra sol beki Arthur Masuaku'ya emanet eden Beşiktaş'ta devre arasında bu bölgeye takviye yapılması planlanıyor.

BERKAY YILMAZ İDDİASI

30 yaşındaki futbolcunun bu sezon sakatlıklar nedeniyle 6 maçı kaçırması, yedeği olan Umut Meraş'ın ise geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalması nedeniyle sol bek arayışında bulunan Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Marca'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un 19 yaş altı takımında forma giyen Berkay Yılmaz'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların genç sol bek için ocak ayında güçlü bir hamle yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

MONTELLA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

18 yaşındaki futbolcunun Türkiye U19 Milli Takımı'ndaki performansıyla Vincenzo Montella'nın da dikkatini çektiği ifade edilirken, genç sol bek ile Beşiktaş'ın yanı sıra PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt ve Real Betis'in de ilgilendiği aktarıldı. Freiburg ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Berkay Yılmaz, bu sezon 6 maça 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Genç futbolcu Türkiye U19 formasını da 5 kez terletti. Beşiktaş'ın çiceği burnunda başkanı Başkanı Hasan Arat, seçim sürecinde projelerine dair yaptığı açıklamada, özellikle Almanya'daki gurbetçi oyuncularla ilgili çalışmaları olduğunu açıklamıştı.