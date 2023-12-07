SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Talisca gerçekleri ortaya çıktı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş bir yandan da Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlamış durumda. Transfer dönemi için Siyah-Beyazlı ekibin gündemine eski yıldızı Anderson Talisca gelmişti. Al Nassr forması giyen yıldız isim için gerçekler ortaya çıktı.

Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ligde lider Al Hilal'in yedi puan gerisinde kalan Suud ekibinin, devre arasında Anderson Talisca'yı göndermesinin çok düşük ihtimal olduğu öğrenildi.

Al Nassr'ın sezon sonu için ise fikri değişebilir. Devre arasında takımı bozabilecek bir ayrılığa izin vermeyecek olan Suud ekibi, sezon sonunda gelecek tekliflere göre Anderson Talisca'nın satışına onay verebilir. (Fanatik)