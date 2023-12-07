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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:45

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nenad Bjelica: Trabzonspor'un bu sezonki gerçeği 3, 4 veya 5. olmak

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nenad Bjelica: Trabzonspor’un bu sezonki gerçeği 3, 4 veya 5. olmak

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Nenad Bjelica, Bordo-Mavili ekip için flaş bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Nenad Bjelica, Bordo Mavililer'in bu sezonki şampiyonluk ihtimalleriyle ilgili ülkesi Hırvatistan'da konuştu. Bjelica yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki dönemim oldukça olumluydu. Takımı aldığımızda zihinsel ve fiziksel olarak kötü durumdaydı. 16 oyuncunun değiştiği takımı Beşiktaş derbisine hazırladık ama Türkiye'nin gerçeği bu; baskı çok ve 10 maçta 12 antrenör değiştirdiler. Ben de onlarla aynı kaderi paylaştım. Bu sezon için Trabzonspor'un gerçeği üçüncü, dördüncü veya beşinci sıra. G.Saray ve F.Bahçe daha güçlüler, daha fazla yatırım yaptılar ve avantajları var. Benim bıraktığım miras, olağanüstü karakterli bir ekipti. Yeni hoca da bunu onayladı."

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nenad Bjelica: Trabzonspor'un bu sezonki gerçeği 3, 4 veya 5. olmak
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