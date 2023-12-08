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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Derbide görev Karaoğlan’ın

Derbide görev Karaoğlan’ın

Ligde haftanın maçını 37 yaşındaki Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev Atilla Karaoğlan'ın... 15. hafta mücadelesinde Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. İki takım arasındaki bir mücadeleyi ilk kez yönetecek olan 37 yaşındaki hakem, 2019-20 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev alıyor. Karaoğlan, 6 kez Beşiktaş maçı yönetirken Kara Kartal bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karaoğlan, F.Bahçe maçlarına ise 11 kez çıktı. Bu mücadelelerde sarılacivertliler 9 galibiyet-1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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Derbide görev Karaoğlan’ın
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