Derbide görev Karaoğlan’ın

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev Atilla Karaoğlan'ın... 15. hafta mücadelesinde Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. İki takım arasındaki bir mücadeleyi ilk kez yönetecek olan 37 yaşındaki hakem, 2019-20 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev alıyor.Karaoğlan, F.Bahçe maçlarına ise 11 kez çıktı.