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Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:31

Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası

Paul Pogba’ya 4 yıl futboldan men cezası

Dopingle Mücadele Savcılığı, testosteron hormonu kullanımı nedeniyle yargılanan Fransız futbolcu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası talep etti.

Testosteron hormonu kullandığı gerekçesiyle Dopingle Mücadele Kurulu tarafından yargılanan Paul Pogba'ya kötü haber geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından yıldız oyuncunun 4 yıl futboldan men cezası almasının talep etti. Kurallara göre bu suçtan alınabilecek en büyük ceza, Paul Pogba için istenen 4 yıl futboldan men cezası.

Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmiş ve skor katkısı verememişti.

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Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası
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