Son dakika Fenerbahçe haberi: Bruno Alves SABAH Spor'a konuştu! "Dzeko, Tadic, Fred..."

''TÜRKİYE'NİN HIRSI YETER !''



2 harika milli takım. Türkiye ve Portekiz... Evet Portekiz'in değeri daha fazla. Harika bir takıma, harika yeteneklere sahibiz. Ancak bu durumda futbol oynamanız gerekiyor. İyi bir oyun gerekiyor. Türkiye'nin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Harika bir ekibe sahipler. Montella çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin çok yetenekli futbolcuları ve daha da önemlisi kazanma hırsı var. Bu tür turnuvalara geldiğinizde, güçlü olmak için tutarlı olmalısınız. İnanın, çok fazla ekip çalışmasına ihtiyaç var. Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu... Çok değerli isimler. Ama aynı zamanda Türkiye'ye karşı da özel hislerim var. Kalbim elbette Portekiz için olacak çünkü uzun yıllar Portekiz'de oynadım ve Portekizliyim. Benim için duygu dolu olacak. Umarım her iki takım da bir üst tura geçer. Şu anda odaklanmam gereken şey AEK takımı. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve tüm gücümü veriyorum. Tüm enerjimi ve bağlılığımı ekibime veriyorum. Ve şu anda AEK için çalışıyorum

Futbol konusundaki deneyimimi ve bilgimi takımıma aktarıyorum. Ama futbolda her şey mümkün. Türkiye'de ileriki dönemlerde çalışma şansı bulabilirim.