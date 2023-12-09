TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu’dan küfüre sesli kayıt savunması

Söz konusu görüntü ile ilgili Küçükoğlu'ndan savunma istendi. Temsilci Küçükoğlu'nun yazılı savunmasında "Ben o sırada cep telefonuma sesli mesaj yolu ile edilen küfürleri kaydediyordum. Zaten kulağımda da kulaklık vardı. Bunun dışında herhangi bir tezahürata katılmadım" sözlerini kullandı.

Küçükoğlu ile ilgili konuyu değerlendirecek olan Temsilciler Kurulu'nun ardından karar vereceği öğrenildi.