Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kopenhag'dan Galatasaray maçı açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:19 Son Güncelleme: 11.12.2023 14:36

Kopenhag'dan Galatasaray maçı açıklaması!

AA
Kopenhag’dan Galatasaray maçı açıklaması!

Kopenhag Kulübü, Galatasaraylı taraftarların maçta kendilerine ayrılan tribün dışında bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçının oynanacağı Parken Stadı'na özel bir trenle gidebilecek Galatasaray taraftarlarının sadece D tribününe alınacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını desteklemelerine sadece D tribününde izin verileceği vurgulanan açıklamada, diğer tribünlerde davranış, kıyafet veya başka bir şekilde Galatasaray ile yakınlık sergileyenlerin bilet ücreti iadesi olmaksızın stattan çıkarılacağı vurgulandı.

Ayrıca, stadın çevresinde yarın yerel saatle 15.00'ten itibaren özel ceza bölgesi kurallarının uygulanacağı ve şiddet eylemlerine iki misli ceza verileceği kaydedildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Kopenhag'a konuk olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail kaybetti
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
Şimdi halk adalara akın edecek vatandaş denize giremeyecek
Akşener’in ‘Mandacıları’ neden kaybediyor?
Başkan Erdoğan'dan su çağrısı! Tedbirlerle israfın önüne geçelim!
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kopenhag'dan Galatasaray maçı açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA