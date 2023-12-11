Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama
Giriş Tarihi: 12.12.2023 02:42

Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama

DHA
Merkez Hakem Kurulu’ndan kınama

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), “Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır” açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak, yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından MHK'dan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.12.2023 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk Futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan TSK'ya küstah iftira! Türkiye'yi katil İsrail güçleri bir tuttu
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA