SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da icraat zamanı

Dolmabahçe'de kötü bir oyunla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışının iyice uzağında kalan Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, değişim için düğmeye basıyor.
Üst üste yaşanan sakatlıklar ve teknik sorunların yanı sıra takım içinde mental olarak da ciddi problemler olduğunu tespit eden siyahbeyazlı kurmaylar, oyuncuları toparlamak için girişimlere başlıyor. Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yapacağı toplantı sonrası adımlar hızla atılacak.
TAKIMDA GRUPLAŞMALAR VAR
Özellikle derbi sonrası Rıza Çalımbay'ın, "Lider oyuncuların kendine bir an önce çekidüzen vermesi gerekiyor" sözleri ve kaptanlardan Mert Günok'un, "Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk almalı" şeklindeki açıklaması yönetimin dikkatini çekti.
Futbolcular arasında ciddi bir gruplaşma olduğu ve arkadaşlık bağının zedelendiği konuşulurken, Uçar ve Aybaba'nın bu konu üzerine gideceği ve yeniden aile ortamı oluşturulması için gerekenleri yapacakları öğrenildi. Oyuncularla tek tek görüşecek olan ikili, devre arasında gönderilecek isimler üzerine de ayrı bir çalışma yürütecek.