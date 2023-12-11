SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da icraat zamanı

TAKIMDA GRUPLAŞMALAR VAR

Özellikle derbi sonrası Rıza Çalımbay'ın, "Lider oyuncuların kendine bir an önce çekidüzen vermesi gerekiyor" sözleri ve kaptanlardan Mert Günok'un, "Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk almalı" şeklindeki açıklaması yönetimin dikkatini çekti.

Futbolcular arasında ciddi bir gruplaşma olduğu ve arkadaşlık bağının zedelendiği konuşulurken, Uçar ve Aybaba'nın bu konu üzerine gideceği ve yeniden aile ortamı oluşturulması için gerekenleri yapacakları öğrenildi. Oyuncularla tek tek görüşecek olan ikili, devre arasında gönderilecek isimler üzerine de ayrı bir çalışma yürütecek.