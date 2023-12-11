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Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:13

Son dakika haberi: Yazarlar Gaziantep FK-Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Sistem Onuachu'ya göre olmalı"

Son dakika haberi: Yazarlar Gaziantep FK-Trabzonspor maçını değerlendirdi! Sistem Onuachu’ya göre olmalı

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları İskender GÜnen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmaya dair çarpıcı yazılar kaleme aldı. İşte usta isimlerin o ifadeleri...

Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları İskender GÜnen ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmaya dair çarpıcı yazılar kaleme aldı. İşte usta isimlerin o ifadeleri...

İSKENDER GÜNEN: SİSTEM ONUACHU'YA GÖRE OLMALI

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, her maç bir değişim gerçekleştiriyor. Bu karşılaşmada Mendy savunma ortasında görev aldı. Orta alan Berat, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür… İlk yarım saat rakip alanda üretkenlikten uzaktı. Önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa görünen o ki ona göre bir oyun sistemi geliştirmek gerekir. Çünkü ilk yarım saatten sonra her iki kenardan getirilen toplarda Onuachu'nun girdiği pozisyonlar gördük. İlk yarım saatten sonra Trabzonspor'un girdiği gol pozisyonlarında G.Antep'in kalecisinin mükemmel kurtarışları öne çıktı.

İkinci yarıda Trabzonspor'un kazandığı golde yine Onuachu'nun payı büyük. 1-0'dan sonra ise rakip alanda Trabzonspor'un topa sahip olduğu anlar ortaya çıktı. Rakipten dönen her topu Trabzonspor rahatlıkla kazandı ve atak girişimlerinde bulundu. Bakasetas ile gelen 2. golden sonra oyunda her şey Trabzonspor'un istediği şekle büründü. Ve ardından gelen üçüncü gol… Rakip eksiklerle dolu. Her maç hedeften uzak olsanız bile kendi takım kimliğinize yakışan sonuçlar alma zorunluluğuz var. Çünkü büyük bir takım için hedefler hiçbir zaman bitmez. Sonuç; uzun bir aradan sonra alınan 3 puan her ne kadar şampiyonluk yarışından uzakta olsa da bordo-mavili takımın bundan sonraki karşılaşmalarda öz güven kazanması açısından son derece önemli.

BÜLENT TİMURLENK: SERİ GALİBİYET ŞART

Önce bir Gaziantep tarifi… Dün hariç 10 maçını kaybetmiş, ligin ilk 5 haftasını puan almadan geçen, kazandığı 5 maçta da ikisi ligin yeni takımı olmak üzere puan tablosunun ikinci yarısındaki rakiplerini devirmeyi başarmış, geçen yılın acı ve zor günlerini sırtında taşıyan bir takım. 5 galibiyetinde sadece bir kez kalesinde gol gören ev sahibini çözmek için Trabzonspor'un topu koşturması gerekiyordu. İlk 15'i karşılıklı sıfır pozisyonla geçilen oyunda, Avcı'nın öndeki 5 adamını 9 kişiyle karşılayan Gaziantep'in çok zorlandığını söyleyemeyiz. Bordo-mavili ekip, beklerinden hücum desteği almadığından kanat oyuncuları ikinci kulvarı denemediğinden çare oyunun yönünü hızlı değiştirmek ve Onuachu'ya isabetli orta yapmaktı.

Nijeryalı santrfor yüksek topu ilk yarı bir kez alabildi. İkinci yarının ilk çeyreğinde ise biri isabetli diğeri Trezeguet'nin ilk golünü doğuran kafa vuruşlarıydı. Ev sahibinde Markovic-Maxim-Oğulcan üçlüsü yoklamada takım arkadaşlarına "Yok" diye bağırtan oyunlarıyla rakibin işini kolaylaştırdılar. Avcı, Baniya'dan memnun değildi, çareyi 6 numarası Mendy'yi bu bölgeye çekerek buldu. Adana Demirspor'un kimliğini kaybettiği, Beşiktaş'ın karanlık bir tünelden geçtiği günlerde gelecek sezonun Avrupa bileti için Trabzonspor'a seri galibiyetler lazım. Bu sezon 3 maç arka arkaya kazanamayan takımın yeni yıla kadar 3 rakibi ise: Samsunspor, İstanbulspor (d) ve Başakşehir… Yaptılar, yaptılar…

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Son dakika haberi: Yazarlar Gaziantep FK-Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Sistem Onuachu'ya göre olmalı"
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