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Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:16

Trabzonspor'un deplasmandaki kötü gidişatı Avcı ile değişti

AA
Trabzonspor’un deplasmandaki kötü gidişatı Avcı ile değişti

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, dış sahadaki kötü gidişatı teknik direktör Abdullah Avcı ile değiştirdi.

Ligde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu. Karadeniz ekibi, Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan elde ederek 2 puan ortalamasıyla dış saha maçlarını oynadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

DIŞ SAHADA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI
Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı. Avcı idaresinde 4 dış saha maçında 8 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde etti.

DEPLASMANDA DAHA GOLCÜ
Trabzonspor, Avcı yönetiminde dış sahalarda daha golcü bir kimlik de ortaya koydu. Bordo-mavililer, Avcı ile 4 deplasman maçında 9 kez rakip fileleri havalandırırken iç sahada 3 maçta 3 gol atabildi. Deplasmanda 2,25 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, kendi evinde ise maçlarını 1 gol ortalamasıyla oynadı.

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Trabzonspor'un deplasmandaki kötü gidişatı Avcı ile değişti
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