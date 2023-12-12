Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Meler’i darp etti: Geçmiş olsun Halil Umut Meler

Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 1-1'lik eşitliğiyle sona eren maçın ardından büyük bir skandal yaşandı. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından hakemler orta alanda toplandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki birkaç kişi, koşarak hakemlerin yanına gitti. Koca, Meler'in suratına yumruk attı.Ardından Faruk Koca, çimlerde yatan Meler'in suratına tekme attı. Kalabalıkta bir grubun daha, Meler'e tekme savurduğu görüldü.Güvenlik güçleri olay yerine gelirken, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra tecrübeli hakem, güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakemin yüzünün görüntüsü ise yürekleri acıttı. Halil Umut Meler, olayın ardından Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.Beyin cerrahisi bölümünde tedavi görürken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Meler'in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahede altına alındı. Faal ve eski hakemler ile eski MHK başkanları, destek amacıyla hastaneye gitti. Prof. Dr. Mehmet Yöröbulut,dedi.Halil Umut Meler'in, kendisini ziyarete gelenlere "Tek isteğim, ailemle beraber olmak" dediği öğrenildi. Ayrıca bugün taburcu olacak Meler'in, İzmir'e gideceği belirtildi.Ak Parti Ankara eski Milletvekili olan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Bu arada Koca'nın da göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.DİLHAN DUMANOĞLUHAKEM Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türk spor camiası tek yürek olup, yaşanan olayı kınadı. İşte mesajlar…Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.Sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Sözün bittiği yer…Alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor,en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz.Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi