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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Meler’i darp etti: Geçmiş olsun Halil Umut Meler

YUSUF TURHAN
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Meler’i darp etti: Geçmiş olsun Halil Umut Meler

Başkent ekibinin Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sahalarda benzeri görülmemiş, üzücü bir olay yaşandı Sarı-lacivertli kulübün başkanı, orta sahaya doğru koşup, Halil Umut Meler'i yumruk atarak düşürdü, ardından birkaç kişiyle birlikte Meler'i yerde tekmeledi

Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 1-1'lik eşitliğiyle sona eren maçın ardından büyük bir skandal yaşandı. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından hakemler orta alanda toplandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki birkaç kişi, koşarak hakemlerin yanına gitti. Koca, Meler'in suratına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen 37 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, yerde yüzünü tuttu. Ardından Faruk Koca, çimlerde yatan Meler'in suratına tekme attı. Kalabalıkta bir grubun daha, Meler'e tekme savurduğu görüldü.




GÖZ ÇEVRESİNDE KANAMA, ÇATLAK VAR
Güvenlik güçleri olay yerine gelirken, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra tecrübeli hakem, güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakemin yüzünün görüntüsü ise yürekleri acıttı. Halil Umut Meler, olayın ardından Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.



Beyin cerrahisi bölümünde tedavi görürken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Meler'in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahede altına alındı. Faal ve eski hakemler ile eski MHK başkanları, destek amacıyla hastaneye gitti. Prof. Dr. Mehmet Yöröbulut, "Hocamızın hayati tehlikesi yok. Sol göz çevresinde kanaması var, küçük çatlak var" dedi.




'TEK İSTEĞİM AİLEMLE BERABER OLMAK'
Halil Umut Meler'in, kendisini ziyarete gelenlere "Tek isteğim, ailemle beraber olmak" dediği öğrenildi. Ayrıca bugün taburcu olacak Meler'in, İzmir'e gideceği belirtildi.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLECEK
Ak Parti Ankara eski Milletvekili olan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Bu arada Koca'nın da göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
DİLHAN DUMANOĞLU




KULÜPLERDEN BÜYÜK TEPKİBÜYÜK
HAKEM Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türk spor camiası tek yürek olup, yaşanan olayı kınadı. İşte mesajlar…
FENERBAHÇE: Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.
Sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.
GALATASARAY: Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Sözün bittiği yer… Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."
BEŞIKTAŞ: Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz.
TRABZONSPOR: Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz!

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Meler’i darp etti: Geçmiş olsun Halil Umut Meler
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