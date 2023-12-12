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Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:10

Trabzonspor'un eski futbolcularından ve yöneticilerinden Coşkun Şahinkaya toprağa verildi

AA
Trabzonspor’un eski futbolcularından ve yöneticilerinden Coşkun Şahinkaya toprağa verildi

Trabzonspor Kulübü'nün hayatını kaybeden eski futbolcularından ve yöneticilerinden Coşkun Şahinkaya (81), toprağa verildi.

Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın dayısı, yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya'nın amcası olan Coşkun Şahinkaya'nın cenaze namazı, öğle vakti Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kılındı.

Namaza Ertuğrul Doğan ve İbrahim Şahinkaya'nın yanı sıra İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile merhumun yakınları atıldı. Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi. Trabzon'da 1 Ocak 1942'de doğan Coşkun Şahinkaya, ilk olarak İdmangücü forması giymeye başladı ve ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

Trabzonspor'un kurulmasının ardından Şahinkaya, bordo-mavili takımda üç sezon forma giydi. Aynı zamanda takımın ilk kaptanlarından olan Şahinkaya, Genç ve Ordu Milli Takım formalarını da terletti. Coşkun Şahinkaya, futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

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Trabzonspor'un eski futbolcularından ve yöneticilerinden Coşkun Şahinkaya toprağa verildi
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