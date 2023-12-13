Dev düello geri dönüyor

Futbolun iki süper yıldızı Messi ile Ronaldo, şubat ayında bir kez daha karşı karşıya gelecek
Yeşil sahaların iki efsane futbolcusu, Inter Miami'de forma giyen Arjantinli Lionel Messi ile Al Nassr'ın oyuncusu Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları, 1 Şubat'ta karşılaşacak. ABD ekibi Inter Miami'nin açıklamasında, sezon öncesi hazırlığı kapsamında Suudi Arabistan temsilcileri Al Hilalve Al Nassr takımlarıyla dostlukmaçı yapılacağı belirtildi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek organizasyonda Inter Miami, 29Ocak'ta Al Hilal'le, 1 Şubat'taise Al Nassr'la karşılaşacak.
MESSİ 17, RONALDO 11 KEZ GÜLDÜ
Bu sezon ligde 16 kez ağları sarsarak krallık yarışında zirvede yer Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, ikinci sırada yer alıyor. Messi'nin sakatlığınedeniyle oynayamadığımaçlarda aldığı kötü sonuçlarnedeniyle ligde play-off turunakalamayan Inter Miamiise gelecek sezonun planlamasınıyapıyor. Yeşil sahaların iki yıldızı Messi ile Ronaldo, karşı takımlarda 38. kez karşılaşacak. Bu maçların 17'sinden Messi'nin, 11'inden ise Ronaldo'nun takımları galip ayrıldı.