Dev düello geri dönüyor

Yeşil sahaların iki efsane futbolcusu, Inter Miami'de forma giyen Arjantinli Lionel Messi ile Al Nassr'ın oyuncusu Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları, 1 Şubat'ta karşılaşacak. ABD ekibi Inter Miami'nin açıklamasında, sezon öncesi hazırlığı kapsamında Suudi Arabistan temsilcileriSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek organizasyondaBu sezon ligde 16 kez ağları sarsarak krallık yarışında zirvede yer Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, ikinci sırada yer alıyor.Yeşil sahaların iki yıldızı Messi ile Ronaldo, karşı takımlarda 38. kez karşılaşacak. Bu maçların 17'sinden Messi'nin, 11'inden ise Ronaldo'nun takımları galip ayrıldı.