Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dev düello geri dönüyor
Giriş Tarihi: 13.12.2023

Dev düello geri dönüyor

Dev düello geri dönüyor

Futbolun iki süper yıldızı Messi ile Ronaldo, şubat ayında bir kez daha karşı karşıya gelecek

Yeşil sahaların iki efsane futbolcusu, Inter Miami'de forma giyen Arjantinli Lionel Messi ile Al Nassr'ın oyuncusu Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları, 1 Şubat'ta karşılaşacak. ABD ekibi Inter Miami'nin açıklamasında, sezon öncesi hazırlığı kapsamında Suudi Arabistan temsilcileri Al Hilal ve Al Nassr takımlarıyla dostluk maçı yapılacağı belirtildi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek organizasyonda Inter Miami, 29 Ocak'ta Al Hilal'le, 1 Şubat'ta ise Al Nassr'la karşılaşacak.

MESSİ 17, RONALDO 11 KEZ GÜLDÜ
Bu sezon ligde 16 kez ağları sarsarak krallık yarışında zirvede yer Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, ikinci sırada yer alıyor. Messi'nin sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle ligde play-off turuna kalamayan Inter Miami ise gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Yeşil sahaların iki yıldızı Messi ile Ronaldo, karşı takımlarda 38. kez karşılaşacak. Bu maçların 17'sinden Messi'nin, 11'inden ise Ronaldo'nun takımları galip ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Virüs uyarısı
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Çifte vatandaşlıktan geri dönüş olmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev düello geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA