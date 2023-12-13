Galatasaray'ın "Devler Ligi" macerası 12 maç sürdü

"Devler Ligi"ne eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekibini geçerek gruplara kaldı. Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu üçüncü bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 22 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 18 gol gördü.

ELEMELERDEKİ 6 MAÇTA 5 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde üç tur geçerek gruplarda mücadele etme hakkını kazandı. İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini ikinci müsabakada 1-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Galatasaray, bu turda ise Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Play-off'ta Norveç'in Molde takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2, sahasındaki maçı da 2-1 alarak gruplara kaldı. Galatasaray, elemelerde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.

GRUP AŞAMASINI 5 PUANLA TAMAMLADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla üçüncü sırada bitirdi. Grupta tek galibiyetini deplasmanda Manchester United karşısında alan sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibiyle İstanbul'da berabere kaldı. Bayern Münih ile oynadığı iki maçı da kaybeden sarı-kırmızılı takım, sahasında berabere kaldığı Kopenhag'a deplasmanda ise mağlup oldu.

UNITED'A OLD TRAFFORD'DA DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda oynadığı maçta önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etme başarısı gösterdi.

Galatasaray, bu galibiyetle Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi. Sarı-kırmızılı takım, Manchester United'ı sahasında konuk ettiği maçta ise iki kez 2 farklı skorla geriye düşmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

BAYERN KARŞISINDAKİ İYİ OYUN YETMEDİ

Galatasaray, grubu lider bitiren Alman ekibi Bayern Münih karşısında iki maçta da iyi mücadele etmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle sahasında oynadığı ve büyük bölümünde üstün olduğu ilk maçı son bölümde yediği gollerle 3-1 kaybetti. Galatasaray'ın etkili bir performans sergilediği deplasmandaki ikinci maçı da Bayern Münih 2-1 kazandı.

5 MAÇTA GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta geri düşmesine rağmen geri dönüş yapmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Elemelerin ikinci turunda Zalgiris karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk maçı 2-2 berabere tamamlayan Galatasaray, play-off turunda ise Molde karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Grup aşamasında 2-0 geriye düştüğü sahasındaki maçta Kopenhag ile 2-2, iki kez 2 farklı geriye düştüğü yine İstanbul'daki karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise iki kez bir gol farkla geriye düştüğü Manchester United müsabakasını 3-2 üstün bitirdi.

EN GOLCUSU ICARDI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki en skorer oyuncusu Mauro Icardi oldu. İkinci sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, "Devler Ligi" maçlarında 5 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 3 golle bu alanda ikinci sırada yer alırken, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Halil Dervişoğlu da ikişer gol attı. Sarı-kırmızılı takımın, Şampiyonlar Ligi maçlarındaki diğer gollerini ise Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Sacha Boey, Tete, Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu kaydetti.

SADECE BİR MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sadece deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olduğu maçta gol atamadı. Sarı-kırmızılı takım, eleme turlarındaki maçlarında 12, gruptaki müsabakalarında ise 10 kez topu filelere yolladı.