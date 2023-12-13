Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gereken neyse yapılacak
Giriş Tarihi: 13.12.2023

Gereken neyse yapılacak

Gereken neyse yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’le telefonda konuşup, “Allah şifa versin... Böyle bir şeyi görmek ve izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Gereken neyse yapılacak” dedi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in, tedavi gördüğü hastanede yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında telefonla Meler'i aradı. Erdoğan, "Halil Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Hele hele tabii ki Rizeli olarak da bundan ayrıca üzüldüm.




Çünkü yani Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma da gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gereğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda doktorlarımız ne diyorlar?" diye sordu. Meler, "Çatlak var göz altımda. Diğer herhangi bir şeyim yok. Hastanede çok iyi bakıyorlar sağ olsunlar. Her türlü kolaylığı ve rahatlığı sağladılar" yanıtını verdi. Erdoğan da, "Çok büyük geçmiş olsun. Arkadaşlarım da yanımda, onların da özellikle geçmiş olsun dilekleri var" diyerek konuşmayı bitirdi.




ŞİDDETE ANINDA NET TAVIR!
Devlet her kurumuyla saha içinde FIFA kokartlı Türk hakemine yapılan saldırı için anında harekete geçti. Tüm adımlar dikkatlice atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meler'e yaptığı ziyaretin ardından şunları söyledi: "Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddettin olmaması. Dünyanın en popüler sporunda böyle enstantaneleri görmeyi hak ediyor muyuz biz? Hak etmiyoruz. Artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Adalete inanıyoruz."




BAKAN BAK'TAN SAĞDUYU ÇAĞRISI
Meler'ın ziyaretçileri arasında gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak da vardı. olaya sebebiyet verenlerle ilgili gerekli değerlendirme ve işlemlerin yapıldığını belirten Bakan Bak, "Avrupa'da oynanacak Avrupa Şampiyonası öncesinde bu tür olaylara kesinlikle karşıyız ve taviz vermeyeceğiz. Yöneticilerimize, kulüp başkanlarımıza ve futbolun tüm öğelerine büyük görev düşüyor. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz" diye konuştu.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirtti. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan Şahin, "Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.



EURO 2032 İÇİN BİR TEHLİKE YOK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Başkan Büyükekşi bunun bir geçmiş olsun ziyaretinden fazlası olduğunu belirtip, "Spor Bakanımız, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızla görüşeceğiz. Bu durum EURO 2032 ev sahipliğimiz için olumsuz bir durum teşkil etmez. UEFA Başkanı Ceferin aradı 'yanınızdayız' dedi. Ancak bu yaşananların bir milat olması lazım. İki hafta sonra tekrar aynı şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. TFF yönetimi olarak yarın (bugün) toplanıp gerekli kararları alacağız. Şu an önemli olan, hakemlerimizin ruh sağlığı" dedi.

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE VERİLDİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan şiddet olayı sebebiyle A.Gücü Başkanı Faruk Koca'nın partiden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkinin kararlaştırıldığını açıkladı.



HAKEMLER İSTİFA ETTİLER
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede Meler'i ziyaret eden hakemlerden önemli bir karar geldi. Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti. Arda Kardeşler, "Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak halimiz yok. Önceliğimiz, arkadaşımız Halil Umut Meler'in, bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Tüm hakemler tekrar bir araya gelerek, geleceğimizle ilgili kararları alacağız" derken, Mete Kalkavan, "Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmamaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Atılacak adımların takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Virüs uyarısı
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Çifte vatandaşlıktan geri dönüş olmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Gereken neyse yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA