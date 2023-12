Gereken neyse yapılacak

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakemCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daErdoğan, "Halil Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizleri ciddi manada üzdü.Arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma da gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gereğini söyledim. Allah şifalar versin.diye sordu. Meler,yanıtını verdi. Erdoğan da,diyerek konuşmayı bitirdi.Devlet her kurumuyla saha içinde FIFA kokartlı Türk hakemine yapılan saldırı için anında harekete geçti. Tüm adımlar dikkatlice atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meler'e yaptığı ziyaretin ardından şunları söyledi: "Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddettin olmaması. Dünyanın en popüler sporunda böyle enstantaneleri görmeyi hak ediyor muyuz biz? Hak etmiyoruz. Artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Adalete inanıyoruz."Meler'ın ziyaretçileri arasında gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak da vardı. olaya sebebiyet verenlerle ilgili gerekli değerlendirme ve işlemlerin yapıldığını belirten Bakan Bak, "Avrupa'da oynanacak Avrupa Şampiyonası öncesinde bu tür olaylara kesinlikle karşıyız ve taviz vermeyeceğiz. Yöneticilerimize, kulüp başkanlarımıza ve futbolun tüm öğelerine büyük görev düşüyor. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz" diye konuştu.RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirtti. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan Şahin, "Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Başkan Büyükekşi bunun bir geçmiş olsun ziyaretinden fazlası olduğunu belirtip, "Spor Bakanımız, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızla görüşeceğiz. Bu durum EURO 2032 ev sahipliğimiz için olumsuz bir durum teşkil etmez. UEFA Başkanı Ceferin aradı 'yanınızdayız' dedi. Ancak bu yaşananların bir milat olması lazım. İki hafta sonra tekrar aynı şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. TFF yönetimi olarak yarın (bugün) toplanıp gerekli kararları alacağız. Şu an önemli olan, hakemlerimizin ruh sağlığı" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan şiddet olayı sebebiyle A.Gücü Başkanı Faruk Koca'nın partiden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkinin kararlaştırıldığını açıkladı.Ankara'da tedavi gördüğü hastanede Meler'i ziyaret eden hakemlerden önemli bir karar geldi. Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti. Arda Kardeşler, "Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak halimiz yok. Önceliğimiz, arkadaşımız Halil Umut Meler'in, bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Tüm hakemler tekrar bir araya gelerek, geleceğimizle ilgili kararları alacağız" derken, Mete Kalkavan, "Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmamaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Atılacak adımların takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.