Samsunspor’un forveti Marius Mouandilmadji, son 3 maçta attığı 4 golü değerlendirdi

Sezon başında Belçika'nın 2. Lig takımı RFC Seraing'den transfer edilen Mouandilmadji, lige tutuk başladığını, 12. haftaya kadar sadece 1 gol attığını dile getirdi.

İlk haftalarda gol atamadığı için taraftarın gösterdiği tepkinin normal olduğunu belirten Çadlı oyuncu, "Taraftarımız tabii ki bir forvetten gol bekliyor, çok iyi performans bekliyor. Gol gelmeyince maçlarda tepkiler gelmeye başlıyor. Ben de bunu anlayışla karşılıyorum. Ne olursa olsun, işimin gereğini yapmaya çalıştım. Kafamı hep dik tuttum, gerek hocalarımız gerek takım arkadaşlarım bana çok güvendi. Güvenleri sebebiyle kendilerine teşekkür ettim. Onlar beni her zaman motive etti. Onların bana gösterdiği güven ve inancını atacağım gollerle göstermek istiyorum" dedi.

Son haftalarda goller attığına işaret eden Mouandilmadji, "Açıkçası bu goller kendime olan güvenimden geldi. Sonuçta çok çalıştım, gol attıkça kendime olan öz güvenim artıyor. Bu şekilde de devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA GOL ATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını ve ligde bulunduğu konumdan daha iyi yerde olması gerektiğini vurgulayan Mouandilmadji, şunları kaydetti:

"Takım olarak istediğimiz yerde değiliz. Futbolcular olarak takımın üst sıralara çıkması için çok fazla çalışıyoruz. Ligdeki pozisyonumuz, bizi çok mutlu eden bir yer değil. Takım olarak bundan sonraki haftalarda da yapmamız gereken son 2 haftada aldığımız başarılı sonuçları taçlandırmaktır. Alacağımız iyi sonuçlarla takımımızı üst sıralara taşımış oluruz. Süper Lig'de bu yıl forma giymeye başladım. Daha önce çok fazla takip etme şansım olmamıştı ama Samsunspor ile anlaşmak üzereyken birkaç maç izledim. Lige de iyi başlamadık. Sadece ben değil, takım olarak iyi başlayamadık. Samsunspor'da forma giymeye başladıktan sonra Süper Lig'in kalitesini görmeye başladım. Güzel bir lig. Biz de ligin gereklilikleri doğrultusunda oynamaya devam edeceğiz."

Samsunsporlu forvet, ligde 5 gole ulaştığına dikkati çekerek, "Ligde şu kadar gol atarım' diye bir hedefim yok. Bir forvet olarak pozisyon geldiğinde bunu gole çevirmeniz gerekiyor. Bundan sonra daha iyi çalışarak daha fazla gol atmaya çalışacağız" diye konuştu.

Mouandilmadji, İngiltere Premier Lig'e transfer olmayı hedeflediğini ve Liverpool'da forma giymeyi çok istediğini sözlerine ekledi.